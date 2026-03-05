沖縄発ブランドを全国へ展開--美人社長・石川渚が手掛けるホワイトニングショップ守谷店オープン
株式会社Tpreciousならびにホワイトニングショップ株式会社（代表取締役：石川渚）が展開するセルフホワイトニングサロン「ホワイトニングショップ」のフランチャイズ店舗として2026年2月5日（木）、茨城県守谷市に「ホワイトニングショップ守谷店」をグランドオープンいたしました。
本出店により、地域の皆様へより身近で通いやすいセルフホワイトニングサービスを提供し、笑顔あふれる毎日をサポートしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342961/images/bodyimage1】
■店舗概要
● 店舗名：ホワイトニングショップ守谷店
● 所在地：〒302-0128 茨城県守谷市松ヶ丘3-10-19 中村ビル101
● アクセス：ジョイフル本田守谷店様目の前／守谷駅より車で約5分
国道294号線を取手方面へ進み、右手のケンタッキーフライドチキン様を右折。ジョイフル本田様手前の信号を右折し、住宅街内の中村ビル1階。
● 駐車場：店舗前2台完備
● 電話番号：070-5616-4094
● Instagram：https://www.instagram.com/moriya_whiteningshop
■守谷店スタッフ一同 コメント
歯が白くなることで笑顔に自信を持てるその喜びを、地域の皆様にぜひ体感していただきたいと願っております。
初めての方でも安心して通っていただけるよう、丁寧なカウンセリングとサポートを徹底してまいります。
守谷の皆様に長く愛されるサロンを目指し、スタッフ一同精一杯努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342961/images/bodyimage2】
■ホワイトニングショップについて
ホワイトニングショップは、全国展開するセルフホワイトニング専門店です。
最大の特長は、歯科医院と提携した安心・安全な施術体制にあります。医療連携のもと運営しているため、セルフホワイトニングでありながら信頼性の高いサービスを提供しております。
また、高品質ホワイトニングジェルを使用。短時間でも効果を実感しやすく、痛みが少ないことも大きな特長です。
● 痛みが少ない
● 食事制限が不要
● リーズナブルな価格設定
● 通いやすい立地展開
これらの強みにより、お客様満足度は非常に高く、リピーター率も年々向上しております。
「すべての人に最高の笑顔を」という理念のもと、歯を白くすることを通じて自信と笑顔を届けることを使命としています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342961/images/bodyimage3】
■代表取締役 石川渚について
代表取締役の石川渚は、自身が歯にコンプレックスを抱えていた過去の経験から、“笑顔に自信を持てる人を増やしたい”という強い想いを胸にホワイトニング事業をスタートしました。
美容先進地である東京でセルフホワイトニング技術と出会い、その可能性に感銘を受け、地元へ導入。地域に根ざした店舗展開を進めながら、フランチャイズ事業を通して多くの女性起業家・オーナー育成にも尽力しています。
石川は「白い歯は、自信ある笑顔の第一歩。」と語り、単なる美容サービスではなく“自信を届ける事業”としての価値を追求しています。
今後も全国へ展開を広げながら、多くの人々へ“最高の笑顔”を届けてまいります。
■ホワイトニングショップホームページ:
https://whiteningshop-okinawa.com
■石川渚Instagram:
https://www.instagram.com/nagisaishikawa64
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342961/images/bodyimage5】
