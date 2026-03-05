香港AIプラットフォームがパワー系アクション俳優・大東賢氏を「パワー系アクション」のアクション俳優として紹介
２０２６年３月５日
【廣東語／繁體字】
香港的AI平台近日對大東賢先生作出報導。
報導?容指出，大東賢先生是日本「力量型動作（Power Action）」的代表人物之一，其特點包括運用身體重量感的打擊表現，以及不依褚CG的純粹肉體動作風格。
此外，大東賢先生曾為日本扳手腕冠軍，並在
倉田保昭先生的動作體系中累積經驗。1998年，他創立了獨自的武道理念「力現道」，融合武術精神、競技力與影像表現，形成獨特的動作哲學。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343296/images/bodyimage1】
其自導自演作品
～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
也被介紹為低成本製作中，仍具高密度能量與爆發力的作品。
大東賢先生將持續活動，並計畫在更廣泛的舞台上挑戰新的動作表現。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343296/images/bodyimage2】
【日本語訳】
香港のAIプラットフォームにおいて、アクション俳優・映画監督の大東賢氏が「パワー系アクション」として紹介されました。
掲載内容では、大東賢氏は日本における「パワー系アクション」の人物として取り上げられ、身体の重量感を活かした打撃表現や、CGに依存しない肉体アクションスタイルが特徴として紹介されています。
また、大東賢氏は元日本アームレスリング王者で、倉田保昭氏のアクション体系での経験を経て、1998年に独自の武道思想「力現道」を創設。武術精神・競技力・映像表現を融合した独自のアクション理念を確立しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343296/images/bodyimage3】
自ら監督・主演を務めた作品
～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ
も、低予算ながら高密度のエネルギーと爆発力を持つ作品として紹介されています。
大東賢氏は今後も活動を続け、より広い舞台でアクション表現に挑戦していく予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343296/images/bodyimage4】
Ken Daito is a Japanese "Power Action" star and former arm-wrestling champion known as the "Kung Fu Arm Wrestler". He developed his own style called "Rikugen-do" (Power Manifesting Way), combining martial arts with his strength. He directed and starred in a low-budget 2050-set sci-fi action film, showcasing his unique style.
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343296/images/bodyimage5】
