NEDO研究開発事業に採択 国産2MW級風車開発に向けたデジタルツイン研究を開始 2026年3月5日 株式会社風力エネルギー研究所 （研究協力：合同会社2メガワット）

