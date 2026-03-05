Huawei、第4回デジタル経済発展フォーラムを開催

インテリジェントな未来のためのビジョンからバリューへ

バルセロナ、 スペイン、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026において、Huaweiは第4回デジタル経済発展フォーラムを開催し、アジア太平洋、中東、アフリカを含む多くの地域から約100人のデジタル戦略立案者、業界の専門家、業界団体の代表者が集まりました。これらのメンバーが一同に会して、AI時代におけるデジタル経済発展の新たな機会について議論しました。

Huaweiの業務執行取締役であるDavid Wangはイベントの冒頭で、「インテリジェントな未来のためのビジョンからバリューへ」というイベントのテーマを中心に、政策、インフラ、人材といった主要テーマに関する最新の考えや取り組みを紹介しました。



David Wang, Huawei's Executive Director of the Board, delivering the opening speech for the 4th Digital Economy Development Forum



AIは現在、世界中で爆発的な成長を遂げており、AIエージェントがその主役になり始めています。さらに、フィジカルAIの導入も加速しています。IDCによれば、2030年までにAIは世界経済に22兆3,000億ドルをもたらします。これは、デジタル経済がもはや「コネクティビティ＋データ」だけの問題ではないことを示す強力な指標です。現代はむしろ、「AI＋意思決定」の時代なのです。AIは世界経済を取り巻く環境を再形成し、バリューチェーンを再構築しています。

デジタル経済におけるHuaweiの豊富な経験に基づき、Wangは世界中のデジタル経済の質の高い発展を達成するために世界が取り組むべき3つの主要分野を強調しました。第一に、世界は、デジタル経済を全面的に支援し、デジタル経済と実体経済の深化と共同発展を推進するうえで有利な産業政策を必要としています。第二に、デジタル経済が発展するには、未来志向のインフラが必要です。このようなインフラストラクチャは、デジタル技術の大規模な応用と、業界全体のデジタルトランスフォーメーションのための強固な基盤を築くことになるでしょう。第三に、世界は多層的で持続可能な人材エコシステムを必要としています。これはデジタル経済の長期的かつ持続可能な発展のための絶対的な戦略的支柱となります。

Wangは次のように述べ、スピーチを締めくくっています。「AI時代が到来しています。そしてHuaweiは、インテリジェントな産業を実現し、インテリジェントな世界の強固な基盤を構築するために、これからも皆様と力を合わせて取り組んでいきます。一緒にビジョンをバリューに変え、インテリジェントな未来を形作りましょう。」

同イベントの基調講演セッションでは、参加者たちが集まり、デジタル・インフラストラクチャの将来的な構築について模索しました。

HuaweiのICTマーケティング・オペレーション部門でディレクターを務めるJoyce Liuは、デジタル・インフラはAI時代の産業発展の要であり、インフラ建設はネットワーク、エネルギー、コンピューティング・パワーを含むあらゆる面で先進的であるべきだと指摘しました。このような取り組みには、業界各社がミリ秒レベルの低遅延ネットワーク接続を早急に確立することが必要であり、それによってAI開発の妨げとなる情報のサイロ化を防ぐことができるのです。また、グリーンデータセンターをより迅速に構築し、二酸化炭素排出量を削減しながらコンピューティングの増加を促進する必要があります。

Institute of Economics at the School of Social Sciences, Tsinghua Universityの所長を務めるRong Ke教授は、AI時代にはデータが不可欠な生産要素であることを強調するスピーチを行いました。データの生成、転送、保存、応用の全プロセスを通じてデジタル・インフラを洗練させることによってのみ、世界はデータの価値を完全に解き放つことができるのです。

フォーラムでは、デジタル経済の発展をめぐる重要なトピックについて基本的な合意に達しました。各国はデジタル経済の発展段階が異なっており、インテリジェント・トランスフォーメーションを効率的に推進するために、それぞれの状況に合ったAI開発戦略と導入経路を策定する必要があります。

Huaweiのデジタル経済発展フォーラムは、2023年に開始して以来、グローバルな成功を共有するためのイノベーション主導、コラボレーションベースのハイレベル・コミュニケーション・プラットフォームへと徐々に成長してきました。

