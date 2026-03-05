Tongyu、MWC 2026で空・地・宇宙の統合フルシナリオ・ソリューションを展示し、スマートでグリーンな未来を形作る

バルセロナ、スペイン、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- アンテナおよびRFソリューションの世界的リーダーであるTongyu Communicationは、「Intelligent Connectivity, Greening the Future（インテリジェントな接続性、未来のグリーン化）」をテーマに掲げた「MWC Barcelona 2026」にて、地上、空中、および宇宙領域を網羅する多次元的な通信技術革新を包括的に発表しました。



Tongyu Showcases Integrated Air-Ground-Space Full-Scenario Solutions at MWC 2026, Shaping a Smart and Green Future



同社は、5つの重点分野における主要製品と技術を紹介しました。

5G-A/6G向けの超大容量統合ソリューション：6-7GHz 256TR AFU、ハイブリッドFDD/TDDアンテナ、20ポート・ルネベルグレンズ・アンテナ（2+3ビーム）、アクティブ+パッシブ5G+4Gアンテナなど。

持続可能なネットワーク進化のためのグリーン・インテリジェント・ソリューション：インテリジェント・マルチセンシング・ユニットや最新のGen4 Taurusプラットフォームなど。

トンネル、スタジアム、鉄道沿線などの特殊な環境向けにカスタマイズされたカバレッジ製品。

接続性の次元を拡大する非地上ネットワーク（NTN）製品：Ka/Kuバンド衛星地上端末、衛星IoT端末、地上-航空路をカバーするアンテナなど。

シームレスなグローバルネットワークを実現する空・地・宇宙の統合製品：QVバンド衛星ペイロード・リフレクタアンテナ、Kaバンド衛星ペイロードアンテナ、超広帯域（トリプルバンド）マイクロ波アンテナなど。

「私たちは、グローバルネットワークの進化におけるコア要件である『究極のパフォーマンス』『グリーンな持続可能性』『インテリジェントな接続性』に体系的に取り組んでいます」と、Tongyu CommunicationのバイスプレジデントであるWinnie Wu氏は述べています。「私たちの目標は、スマートな地上ネットワークから統合された空・宇宙アーキテクチャに至るまで、総所有コスト面で卓越した優位性を持つソリューションを提供し、パートナーと共に将来に備えた多次元的なネットワーク・エコシステムの構築に取り組むことです。」

詳細なインサイトについては、Winnie Wu氏がLinkedInに投稿した現場解説ビデオをぜひご覧ください：https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7434557236724563968

絶え間ない革新と顧客の課題に対する深い理解に裏打ちされた、Tongyu Communicationが展示した先見的な製品とソリューションは、通信事業者や業界の顧客がより効率的、インテリジェント、かつ持続可能な次世代ネットワークを構築できるよう支援し、コネクティビティの最前線を共に押し広げています。

Tongyu Communicationについて

Tongyu Communicationは、移動体通信用アンテナ、RF機器、および衛星通信製品を提供する世界有数の統合ソリューション・プロバイダーです。同社は長年にわたり、これらの技術の研究開発、生産、販売、およびサービスに専念してきました。現在までに、Tongyuは1,100以上の特許を保有し、製品は100以上の国と地域で展開されており、世界中で1,000万本以上のアンテナが運用されています。

（日本語リリース：クライアント提供）

