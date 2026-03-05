本人の写真と声で作る“分身タレント”が解説するYouTube向けとTikTok向け動画を制作する新サービス「分身タレント解説動画パック」実写風とアニメ風を用意。横版1分30万円～、縦横セット48万円。
本人の写真と声で“分身タレント”が解説するYouTube動画を制作
「分身タレント解説動画パック」提供開始──横版1分 30万円～、縦横セット48万円
株式会社海馬（本社：東京、代表：北村勝利）は、本人の写真と声サンプルから“分身タレント”を生成し、本人の代わりに解説するYouTube向け動画を制作する新サービス「分身AI解説動画パック」を2026年3月5日より提供開始しました。サービス説明・採用・研修・FAQなど、説明業務の属人化を減らし、伝達品質を標準化する動画パッケージとして提供します。
<背景：説明が増え続ける時代に、担当者依存がボトルネックに>
企業や個人事業において、サービス説明・商品案内・採用説明・研修・問い合わせ対応など「説明」業務は年々増加しています。一方で、説明品質が担当者のスキルや稼働に左右され、同じ内容でも伝わり方がブレる、説明担当が固定化して疲弊する、といった課題が顕在化しています。
「分身タレント解説動画パック」は、本人の写真と声で作った“分身タレント”が解説する動画として、説明を仕組み化し、必要な場所へ展開できるようにすることを狙いとしています。
<サービス概要：「分身タレント」が本人の代わりに話す解説動画を制作>
本人の写真と声サンプルをもとに分身AIを制作し、YouTube向けの解説動画（横版／縦横セット）を納品します。
サービス説明、自己紹介、採用向けメッセージ、研修導入、FAQ、店舗・サロンの初回案内などに活用できます。
＜主な特長＞
・アニメタッチと実写タッチが選択可能
・本人の写真×声サンプルで“分身AI”を生成し、本人の代わりに解説
・要点を1分に最適化（結論→根拠→提案→CTAの構成で短尺化）
・横版（YouTube）／縦横セット（ショート動画にも展開）の2プラン
・テロップを標準搭載し、視聴環境（無音視聴など）にも配慮
＊本人が登場する必要のない場合はダミーでタレントを制作します。
＜料金プラン（税別）＞
横版（YouTube標準・16:9）：1分 30万円～
縦横セット（16:9＋9:16）：48万円
※内容・尺・仕様により個別見積となる場合があります。
＜想定利用シーン＞
・サービス／商品説明：営業・問い合わせ対応の前段として動画で要点を統一
・採用・会社紹介：代表・責任者が“毎回説明しなくていい”体制へ
・研修・マニュアル：導入説明、注意事項、現場ルールの標準化
・FAQ・顧客対応：よくある質問を分身AIで短尺化して蓄積
＜提供フロー（パッケージ）＞
・素材提出：顔写真（推奨複数）／声サンプル（推奨数分）
・ヒアリングシート記入（箇条書きで可）
・台本・構成案作成（1分に最適化）
・分身タレント制作 → 動画初稿提出 → 修正
・納品（横版／縦横セット）
＜安全・コンプライアンス対応＞
本サービスは、本人の肖像・音声の利用許諾を前提として制作します。医療・金融等の分野は、表現・注意事項を含めガイドラインに沿って調整します。第三者の顔・声の再現を目的とした利用は対象外です。
＜今後の展開＞
今後は、ショート動画向けの複数本展開（FAQ化・シリーズ化）や、多言語字幕／多言語音声など、説明動画の“資産化”を支援する周辺メニューの拡充を予定しています。
サンプル 横型 実写風
https://www.youtube.com/watch?v=l2VdnTUweR8
サンプル 横型 アニメ風
https://www.youtube.com/watch?v=jCYrJKkNFPc
株式会社海馬
代表取締役 北村勝利
Web: https://kaiba.company/
