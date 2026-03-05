本人の写真と声で作る“分身タレント”が解説するYouTube向けとTikTok向け動画を制作する新サービス「分身タレント解説動画パック」実写風とアニメ風を用意。横版1分30万円～、縦横セット48万円。

