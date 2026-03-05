データ損失なしでFAT32からexFATへ変換可能に | EaseUS Partition Master 20.0がリリース！
データ復旧、バックアップ、パーティション管理の専門家EaseUS Software Co., Ltd.は、2026年3月3日（火）に、定番のディスク管理ソフトEaseUS Partition Master 20.0を公開しました。
今回のメジャーアップデートでは、exFATファイルシステムへの完全対応と、データ損失なしでFAT32からexFATへの変換機能を新たに搭載しました。WindowsおよびMac間のクロスプラットフォーム環境におけるファイル転送を大幅に簡素化し、多様なストレージニーズに応える究極のソリューションを提供します。
より詳しい内容及び無料体験はこちら：https://reurl.cc/O67KvD
■ 主な新機能・更新点
外付けSSD・USBメモリ・SDカードなどのポータブルストレージデバイスの普及に伴い、WindowsとMac、さらにはゲーム機やスマホなど、様々なプラットフォームの間でファイル転送の需要が急速に高まっています。
従来のFAT32ファイルシステムは4GBを超えるファイルの転送に対応しておらず、高画質動画(4K/8Kなど)や大容量データを扱うユーザーにとって非常に大きな障壁となっていて、そこでexFATを利用すれば、クロスプラットフォームのデータ共有を簡単に処理できます。
最新バージョンでは、このようなニーズに応えるべく、exFATファイルシステムの完全サポートを中心に据えた抜本的な機能強化を実現しました。
1．exFATの完全サポート
EaseUS Partition Master 20.0では、exFATパーティションの作成・フォーマット・サイズ変更・結合・分割・移動など、あらゆるパーティション管理操作をワンストップで実行可能になりました。これにより、ユーザーはexFATデバイスを直感的かつ効率的に管理できます。
2．データ損失なしのFAT32→exFAT変換
従来、FAT32からexFATへの変換にはフォーマットが必要で、保存データの消去が避けられませんでした。本バージョンではノンデストラクティブ変換技術を採用し、既存のデータをそのまま保持した状態でファイルシステムの変換を安全・簡単に実行できます。
3．4GB制限の突破と超高速転送
exFATへの完全移行により、FAT32の4GBファイルサイズ制限が解消されます。大容量の4K・8K動画ファイル、仮想マシンイメージ、ゲームデータなどを制限なく転送・保存できるほか、転送速度も大幅に向上しています。
4．クロスプラットフォーム対応の強化
exFATはWindows・macOS・Linux・Android・iOS・各種ゲーム機で広くサポートされているファイルシステムです。EaseUS Partition Master 20.0を活用することで、異なるOS間でのファイル共有・転送がシームレスに実現し、マルチデバイス環境でのワークフローを大幅に効率化します。
EaseUS Partition Master 20.0は、データを消去せずにFAT32からexFATへ変換できる以外、大容量ファイルのやり取りが日常となった多様なストレージ環境に、有効なソリューションも提供します。4GBの壁から解放され、あらゆるデバイス間でのシームレスなデータ共有を、ぜひ実感してください。
▼無料ダウンロードはこちら：https://reurl.cc/O67KvD
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/aX0K49
X (旧Twitter): https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
■ 主な新機能・更新点
1．exFATの完全サポート
EaseUS Softwareについて
2004年に創設され、データ管理領域に特化したソフトウェアのリーディング開発会社として、お客様にデータ復旧、データバックアップ、パーティション管理、システム最適化など使いやすくて効果的なソリューションをご提供しております。現在、世界160以上の国と地域にわたる、数千万の個人様及び法人様にご愛用頂いております。
公式サイト: https://reurl.cc/aX0K49
X (旧Twitter): https://twitter.com/EaseUS_Japan
YouTube: https://www.youtube.com/@EaseUSJapan
配信元企業：EaseUS Software Co., Ltd.
