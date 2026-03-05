株式会社タジク出資先のブルーアール株式会社、合同会社チバリヨーと資本業務提携に向け基本合意
株式会社タジク（本社：東京都渋谷区）の出資先であるブルーアール株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 奥村美徳、以下「ブルーアール」）は、年内に株式会社化を予定している合同会社チバリヨー（本社：沖縄県那覇市、代表 川上政寿）と、資本参画に向けた基本合意書を締結し、2026年3月5日（木）基本合意に至ったことをお知らせいたします。
本取り組みは、AI技術を核とした企業成長モデルの実装を目的とするものであり、ブルーアールが培ってきたAI活用ノウハウとチバリヨーの開発基盤を掛け合わせることで、次世代の制作・開発体制の構築を目指すものです。
■AI技術を軸に企業価値を高める新しい連携モデル
ブルーアールは、AIを活用したクリエイティブ・開発領域において、制作プロセス全体の高度化を推進してまいりました。
一方、チバリヨーはWeb制作およびシステム開発を強みとした柔軟な開発体制を有しています。
今回の基本合意では、ブルーアールがAI技術や制作ノウハウ、人的リソースを提供することでチバリヨーの事業価値向上を図ると同時に、ブルーアールにとっても技術基盤と開発体制の拡張につながる、双方にとっての成長機会を創出することを目指しています。
このような「AI技術を通じて企業価値を高める連携モデル」は、AI時代における新しい企業成長の形として位置づけています。
■今後の展開
両社は本基本合意を通じて、AIと開発力を融合した新しい制作・開発基盤の構築に向けた協議を進めてまいります。
今後、最終契約締結および株式会社化完了を経て、正式に連携を開始する予定です。
またブルーアールでは、本モデルを起点に、AI技術を軸とした企業連携の可能性を広げながら、持続的な事業成長と新たな価値創出に挑戦してまいります。
■ブルーアール株式会社 代表取締役 奥村美徳 コメント
チバリヨーとの今回の取り組みは、AI技術が企業の成長そのものを加速させる可能性を示す重要な一歩だと考えています。
私たちはAIを単なるツールとしてではなく、事業の構造そのものを進化させる基盤として捉えています。
チバリヨーが持つ開発力と当社のAI知見が融合することで、新しい価値創出の形を生み出せると確信しています。
今後もAIを軸に、企業と共に成長していくモデルを積極的に推進してまいります。
■合同会社チバリヨー 代表社員 川上政寿 コメント
ブルーアールとの連携により、当社の開発基盤にAIの知見が加わることで、これまで以上に価値の高いサービス提供が可能になると感じています。
AIを前提とした新しい制作・開発のあり方に挑戦できることを楽しみにしています。
今回の取り組みを通じて、技術と発想の両面から進化を続けながら、新たな価値創出に取り組んでまいります。
■株式会社タジク 代表取締役 田中義弘 コメント
ブルーアール株式会社の株主として、合同会社チバリヨーとの資本業務提携を大変意義のある取り組みであると考えております。
チバリヨーの持つWeb制作システム開発体制と、ブルーアールのAI技術に関する知見が融合することで、これからの制作業界において新しい価値が生まれることを期待しています。
株式会社タジクとしても、今後の両社の成長を支援するとともに、AIを活用した新しい制作体制の発展に貢献してまいります。
