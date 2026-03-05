TVアニメ 『真夜中ハートチューン』 新規録り下ろしボイス搭載ワイヤレスイヤホンを期間限定で受注販売 ～ 「CP-TWS01E MAYOCHU」 ～
オンキヨー株式会社（所在地：大阪府大阪市、代表取締役社長：大朏 宗徳）は、完全ワイヤレスイヤホン『CP-TWS01E』との、TVアニメ『真夜中ハートチューン』※1コラボレーションモデルを受注販売致します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343170/images/bodyimage1】
本機種「CP-TWS01E」は、Qualcomｍ(R)社製SoC「QCC3072」を採用。一般的なSBCやAACに加え、最新オーディオコーデックであるQualcomm(R) aptXTM Adaptiveにも対応しており、対応する最新のAndroid端末と組み合わせることで、従来のQualcomm(R) aptXTMに比べて高音質・低遅延・高い接続維持性能を実現します。また、iPhoneやAndroid端末、音楽プレーヤーとの高品位な左右同時接続を実現する「Qualcomm(R) TrueWireless Mirroring」を搭載。片方のイヤホンを親機として接続し、もう片方のイヤホンに左右反対側の信号をミラーリングしながら送り出す技術で、オーディオ信号の伝送ロスが発生しないよう随時ロールスワッピングを行うことによって音の途切れやノイズを抑え、バッテリーの片減りを防止します。尚、ANC（アクティブノイズキャンセリング）機能、外音取り込み（アンビエントモード）機能、低遅延モード（ゲームモード）機能、防水機能（IPX4）を搭載（充電ケースは除く）。
本コラボレーションモデルは、「井ノ華六花」「日芽川寧々」「霧乃イコ」「雨月しのぶ」の4モデル。充電ケース天面、左右ハウジング共に作品タイトルや各キャラクターをイメージしたモチーフやアイコンを配置。電源オンやオフ、ペアリング等、各モデル計13ワードの新規録り下ろしボイスを搭載しております。
弊社秋葉原店舗「ONKYO DIRECT ANIME STORE（音アニ1号店）」にて3月6日（金）11:00より（受注受付＆試聴開始は15:00より）実機展示を実施致します。音質・ボイスの確認、店頭設置の専用QRコードにて受注受付が可能です。尚、「ワイヤレス充電器」を通販サイト「ONKYO DIRECT」、秋葉原店舗「音アニ1号店」にて、3月6日（金）15:00より販売開始致します。
※1 TVアニメ『真夜中ハートチューン』 INTRODUCTION
深夜１人ベッドの上――キミの声だけが救いだった
財閥の御曹司であり、全てにおいて完璧を目指す山吹有栖は、100％完璧になるために必要な『あと１％』を探している。
それは毎晩のように聞いていたラジオ『真夜中ハートチューン』の配信者『アポロ』。しかし、彼女は中１の終わり、有栖に何も告げずに突然配信をやめてしまった。そして高校２年生の春。有栖は策を巡らし、女子高から共学化した楓林高校の生徒になる。顔も本名も知らないアポロの手がかりはただひとつ――『声』。ある日、聞き覚えのある声に導かれ、有栖が駆け込んだ先は放送部。そこには“声に関わる仕事”を夢見る４人の少女がいた。歌手を目指す井ノ華六花。声優になりたい日芽川寧々。VTuberとして活動する霧乃イコ。アナウンサー志望の雨月しのぶ。ところが、どの少女にもアポロの面影があって――!?有栖は4人全員の『声』の夢を叶えると宣言する。かつて交わしたアポロとの約束を果たすため――
ひたむきに夢を追う少女たちと有栖の『声』物語開幕！
■公式サイト：https://mayochu-anime.com/
■公式X（@anime_mayochu）：https://x.com/anime_mayochu
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343170/images/bodyimage2】
