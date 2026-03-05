【トレイルラン】山岳アスリート丹羽薫選手の挑戦をルーセントは2026年も応援します。クラウドファンディング開始！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援する山岳アスリートでウルトラトレイルランニングの女子トップ選手の一人である丹羽薫選手が、2026年3月1日に、今年の挑戦に向けてのクラウドファンディングページを公開しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343269/images/bodyimage1】
50歳を迎えても世界でトップ争いを繰り広げる丹羽選手。日本の第一人者として、海外レースでの女子総合の表彰台を目指し、参加費や交通費、滞在費などの遠征費用をクラウドファンディングで募ります。2017年からクラファンを通じて海外遠征を行っており、同年に世界最高峰のトレイルレース「UTMB」で女子総合4位に入賞したことをはじめ、輝かしい成績を収めています。
丹羽選手が今年出場を予定している海外レースは、ターゲットレースであり、昨年の涙のリタイアから再挑戦を誓った『Tor des Glaciers』（イタリア・450km）、世界一過酷と称される100マイルレース『RINJANI 100』（インドネシア・162km）、（アメリカ・160km）、険しい登りの連続するトレイルレース『Verbier St. Bernard by UTMB』（スイス・140km）の3戦です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343269/images/bodyimage2】
ルーセントは『LUC＋』商品であるイタリア製超軽量トレッキングポール「N&W Curve（ニューカーブ）カーボンカスタムモデル」を提供させていただき、すでに満枠となりました。
このほか、支援金額に応じて、ザックに企業ロゴをプリント、Salomonのウェアやザック、リカバリーシューズ、finetrackのレインウェアやベースレイヤーなどが用意されています！
ルーセントのグループ会社である和菓子メーカーの『明日香野』（明日香食品株式会社）からもクラウドファンディングの特典として和菓子の詰め合わせを提供しています。こちらは「特典はいらないけど支援したい！」で支援された方を除いて、すべての方にお届けいたします。
ルーセントはこれからも『明日香野』とともに丹羽選手の挑戦を応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343269/images/bodyimage3】
丹羽薫選手のクラウドファンディングは2026年3月30日まで実施予定です。3月4日現在で、目標金額350万円の?67％となる?約230万円を超えるご支援をいただいています。詳細は下記のクラウドファンディングページ（Kibidango内）をご覧ください。
■丹羽薫 ― 日本人女子初の表彰台へ再挑戦 450kmの山岳レース トルデグラシエ
https://kibidango.com/projects/2906
期間：2026年3月1日～3月30日
＜サイト掲載内容（抜粋）＞
インドネシア・スイス・イタリア
難攻不落のレースに挑む！
世界のウルトラトレイルレースで表彰台を目指す
2026年は昨年敗退したトレイルレースTor des Glaciers 450kmに再挑戦します。そこで表彰台に立つためには、試走を万全にする必要があります。また、世界一過酷な100マイルレースRINJANI 100や、ケガで参加できなかったVerbier St. Bernard by UTMB で表彰台を目指して走ります。
51歳になってもやればできるという夢や希望を皆さんにお届けしたいと思いますので、この活動にかかる費用＆遠征費のご支援をよろしくお願いいたします。
＜2026年の挑戦＞
5月『RINJANI 100』（162km／D+13,646m・インドネシア）
