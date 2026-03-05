首都圏マンション居住者対象に 【サブスクリプションサービス・設備利用に関する調査】を実施 スペースを最小限に抑えた都心物件ならではのサブスク連携マンションに期待の声

首都圏マンション居住者対象に 【サブスクリプションサービス・設備利用に関する調査】を実施 スペースを最小限に抑えた都心物件ならではのサブスク連携マンションに期待の声