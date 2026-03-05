首都圏マンション居住者対象に 【サブスクリプションサービス・設備利用に関する調査】を実施 スペースを最小限に抑えた都心物件ならではのサブスク連携マンションに期待の声
株式会社ベルテックス（所在地：東京都新宿区、代表取締役：梶尾 祐司）は、近年多様な付帯サービス導入で競争が激化する賃貸マンション市場を背景に、おもに首都圏の賃貸マンションに居住する単身者および夫婦二人世帯に対し、サブスクリプションサービスに関する意識調査を実施しました。本調査は、サブスクリプションサービスの利用状況や、マンションで利用したいサービスについても調査を行っております。
◆調査レポート◆
【1】動画配信・音楽配信サービスなど、娯楽分野が定番
フードデリバリーをはじめ生活利便性の向上につながるサービスも
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343257/images/bodyimage1】
＜サブスクリプションサービスのジャンル別利用状況＞
定番のエンタメ系サブスクである動画配信や、音楽配信の利用率が突出して高く、次いでフードデリバリーや食材関連サービスが上位を占めています。
さらに、配車・ライドシェアなどの移動サービスやペット関連サービスも一定の支持を得ており、近年の単身向けペット可物件の増加や、関連サービスの拡充によって選択肢が広がっていることがうかがえます。
また、収納サービスや家具レンタルなど、都内近郊の単身用マンションで課題となりやすい「収納不足」や「荷物を最小限にしたい」というニーズに直結するサービスも、一定の需要が確認できます。
【２】サブスクリプションサービスを選ぶなら＝＜コスパが良く便利である＞ことが基本条件
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343257/images/bodyimage2】
＜サブスクリプションサービスを選ぶポイント＞
コスト効率と利便性の両立が、サービスの利用開始や継続に寄与していることがうかがえます。
さらに、「品質」や「手間の少なさ」も一定の選択軸として評価されており、アプリやWEBサイトのUX向上による管理の簡便化は、ユーザー体験の質や、利用頻度を高める要因となっています。
これらの結果から、価格競争だけでなく、日常的な利用シーンにおける操作性や体験設計の工夫が、マンション居住者のサービス利用促進に直結する可能性が高いと考えられます。
【３】マンション居住者の理想の設備・連携してほしいサービスをランキング
宅配ボックスはまだまだ「足りていない」？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343257/images/bodyimage3】
＜マンションに必要な設備から、都心マンションならではの“課題”が見える＞
宅配ボックスは、現状で多くの居住者から必要とされる設備となっており、数の拡充に加え、冷蔵機能や個人専用ボックスなど、＜宅配ボックスの高度化＞が求められています。今後の条例化や法整備の影響を受け、導入の動きはさらに加速することが考えられます。
収納スペースやシェア型家電の需要は、平米数や収納スペースを最小限に抑えた都心物件ならではの特徴といえます。また、屋上利用やシェアオフィス、ジム設備など、建物の共用スペースを活用した住民向けサービスにも高い需要が見込まれます。
【４】《サブスクと連携した新しいマンション設備や、理想的なサービス》に見えるスマートな暮らしかた
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343257/images/bodyimage4】
＜防犯のアップデート、共有スペースの有効活用＆無駄のない合理的な暮らし ＞
