在広州各総領事、深圳で開催されるAPEC 2026に期待を寄せる

広州、中国、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- Southによるニュースレポート。

広東省代表団は国家の重要な優先事項について議論を進める中、現在進行中の2026年APEC「中国年（China Year）」が注目を集める話題となっています。

第33回APEC経済首脳会議は、APEC CEOサミットおよび外務・貿易担当閣僚合同会議と併せて、2026年11月18日から19日にかけて深圳で開催される予定です。APEC中国年期間中、中国の各都市で約300のイベントが開催されます。

Southは、広州を拠点とするAPEC参加国・地域の様々な総領事にインタビューを行いました。各総領事は、深圳で開催されるAPEC 2026の重要性について見解を共有し、技術、イノベーション、貿易のグローバルハブである広東省がいかにアジア太平洋経済協力の精神を体現しているかを強調しました。

また、APEC中国年がアジア太平洋地域およびそれ以外の地域の経済成長をさらに牽引することへの自信を表明し、この盛大な機会に参加するよう世界のパートナーに向けて温かい招待の言葉を贈りました。

（日本語リリース：クライアント提供）

