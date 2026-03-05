講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に「コント山口君と竹田君」の講演会レポート掲載
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）のオススメ講師のコント山口君と竹田君の講演会レポートを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/archive/report/kontoyamaguchikuntotakedakun-rp/
コント山口君と竹田君についての主な経歴
お笑いスター誕生（ＮＴＶ・1983年）で初出場優勝デビュー。
ゴールデンアロー新人賞（1984年）日本放送演芸大賞最優秀ホープ賞（Ｓ59）。
花王名人大賞（1985,86年）などを受賞。
平成22年にデビュー25周年＋2年のライブ公演を開催。
二人のコントは今尚健在で、日々進化を続けている。
全国に名を馳せるコントグループとして、関東筆頭のポジションを築いている。
講演依頼のスピーカーズでは、オススメ講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会レポートでもその一部をご紹介しています。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
