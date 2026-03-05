ジーエヌコーポレーションは、男性の尿道狭窄症（USD）のマーカーに関するAIツール「HAUS SCORE」の開発を行うため、AIソリューション企業であるページライト・プライム（以下PageLightPrime）とMoUを締結しました。

尿道狭窄症は、世界において全年齢層の男性10万人あたり229～627人に発生する疾患ですが、再発の予測が難しく、症例に合わせた適切な治療法の選択が課題となっています。ジーエヌコーポレーションは、2012年よりBEES-HAUS（Buccal epithelium Expanded and Encapsulated in Scaffold-Hybrid Approach to Urethral Stricture：尿道狭窄症に対する新規ハイブリッド細胞治療法）を、子会社であるメディニッポン・ヘルスケア（インド・チェンナイ）、研究開発協力機関である日印再生医療センター（インド・チェンナイ、モーリシャス）と共同で開発し、この疾患の治療に深く関わってきました。BEES-HAUSの技術は、2025年に日本国内の病院へ技術移転が行われています。

尿道狭窄症の初期治療としては、バルーン拡張術やDVIUなどの様々な治療法が用いられますが、再発率が高いことがわかっています。また、口腔粘膜移植術（BMG Plasty）が治療のゴールドスタンダードとなっていますが、これは全ての泌尿器科施設で実施できるわけではなく、治療成績も施設間で大きな差があります。

近年の研究において、尿道狭窄症には多様な変動性を示すバイオマーカーが複数あることが確認されました。疾患の経過を予測し適切な治療を行うためには、狭窄再発につながる海綿体線維症に関連するバイオマーカーのメタ分析が必要であると考えられています。

シンガポール及びインドに拠点を置くPageLightPrime は、大規模データセットのAI分析を専門としており、法務分野に強みを持つ会社ですが、今回締結されたMoUのプロジェクトでは、Kamineni Institute of Medical Sciences大学の泌尿器科医であるSuryaprakash教授（インド・ハイデラバード）が評価すべき臨床的意義の基準について助言を行い、ジーエヌコーポレーション及びメディニッポン・ヘルスケアが医療分野における学際的研究の専門知識を提供することになっています。

それぞれの強みを基盤としてAIツール 「HAUS SCORE」 を開発し、将来的にはPageLightPrime USA がこの事業に加わり、世界的にアクセス可能なデータベースを構築することを目標としています。

この記事はメディニッポン・ヘルスケア（MediNippon Healthcare Pvt. Ltd）がリリースした記事を元に作成されています。

元の記事はhttps://www.medinippon.com/media/pr23feb26.html よりご覧ください。