【新動画公開】東京SEOメーカーAIO戦略室【世界基準でSEO/LLMOを設計するプロ集団】が「2026SEOはこうなる」をYouTubeで配信開始
【2026年SEOはこうなる】Search Everywhere時代のSEO戦略とは？
2026年、SEOは大きな転換期を迎えています。
これまでの「Search Engine Optimization（検索エンジン最適化）」から
これからは「Search Everywhere Optimization（あらゆる場所での最適化）」へ。
ユーザーはもはやGoogleだけで情報を探していません。
? ChatGPTなどの生成AI
? TikTok
? Instagram
? YouTube
? X（旧Twitter）
? Amazonレビュー
複数のプラットフォームを横断しながら意思決定を行う時代に入っています。
本動画では、
・なぜ2026年はSEOの過渡期なのか
・Search Everywhereとは何か
・BtoB / BtoC企業が今すぐ考えるべき戦略
・SEO、AIO、LLMOの関係性
・アメリカ市場で起きている実データの変化
について、世界基準の視点で解説します。
■ 重要ポイント
2026年のSEOの本質は、
「検索順位を上げること」ではなく
「ユーザーの意思決定プロセス全体に入り込むこと」
Search Everywhere時代では、
『検索結果で勝つ企業』ではなく
『あらゆる情報接点で選ばれる企業』が勝ちます。
生成AI経由のCV（コンバージョン）は、アメリカではすでに増加傾向にあります。
日本も確実にこの流れに入ります。
■ 関連書籍
「2026 LLMOはこうする」
https://amzn.asia/d/0eG1W6WB
より詳しい一次情報を知りたい方はぜひご覧ください。
■ こんな方におすすめ
・SEO担当者
・Webマーケティング責任者
・経営者 / 事業責任者
・生成AI時代のマーケティング戦略を知りたい方
■東京SEOメーカーAIO戦略室のご紹介
SEO専門会社として14年の実績があります。国内・海外のSEO対策を2000社以上手掛けてきました。そのため、他社にはない高度なSEO技術と知見を持ち合わせています。
特に、他社のSEO会社と違う点は、国内SEOはもちろん、海外SEOと海外WEBマーケティングにも強い点です。最近では、AIO,LLMO対策の研究とサポートも開始しており、SEO書籍5冊、海外SEO書籍1冊、LLMO書籍1冊の刊行実績がございます。
アメリカ人、ドイツ人、フランス人、タイ人のSEOコンサルタントが日本人コンサルタント共に在籍しています。難易度の高い大規模サイト（ECサイト、求人サイト、不動産サイト、各種検索サイト）のSEOも得意領域としております。Googleコアアップデートで下落したSEOランキングの復活サポートも行っております。実績を評価いただき、世界各国に展開している大手グローバル企業様からも、ご依頼を多数いただいております。
■アドマノ株式会社の概要
アドマノ 株式会社は、SEO/AIO/LLMOの専門会社として、SEO/LLMOコンサルティングやデジタルマーケティング支援、オウンドメディア運営を行っているデジタルマーケティングカンパニーです。長年のGoogleアルゴリズム研究により高いSEO技術と知見を有しています。海外SEO/LLMOから国内SEO/LLMOまで、幅広くSEOのサポートを実施しております。
■会社概要
アドマノ株式会社
公式メディアサイト：https://www.switchitmaker2.com/
コーポレートサイト：https://admano.co.jp/
事業内容：SEO事業、Webコンサルティング、オウンドメディア運営、広告事業、
住所:東京都豊島区巣鴨1丁目14-7 青葉ビル7階
電話：03-5981-9788
■English Language Contact
（81）（0）3-5980-8022
oversea@admano.jp
paveena suphawet
プレスリリース詳細へ