CCTV+：太鼓、龍、そして王朝：第26回乾隆ランタンフェスティバル、生きた遺産に火を灯す

北京、2026年3月5日 /PRNewswire/ -- 浙江省北部における春節（旧正月）の主要な伝統行事である「乾隆（Qianlong）ランタンフェスティバル」が開催され、乾原（Qianyuan）鎮の古い路地を活気あふれる絵巻物のような空間へと一変させました。絹で作られた龍が石畳の通りをうねりながら進み、群衆の上を舞い上がると、観客からは大きな歓声が上がりました。青少年の龍舞ダンサーや子供たちによる京劇の演者たちが主役を務めました。こうした若い継承者たちは文化継承の灯を引き継ぎ、伝統が新しい世代の中で生き続けていることを示しました。



