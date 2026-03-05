株式会社NASII(本社：東京都八王子市)は、20歳以上の男女に対してホテル・宿泊施設のAI導入に関する意識調査を行いました。





タイトル画像





◆調査期間： 2026年2月23日

◆調査対象：全国の20歳以上80歳以下の男女300人(男性209人 女性91人)

◆調査方法：インターネット





◯調査結果トピックス

・ホテルや宿泊施設でAIが活用されることについてはどちらかといえば好意的

・AIに対応して欲しい業務は予約、キャンセル業務やチェックイン、チェックアウト業務など

・AI導入で改善されて欲しい点は待ち時間の短縮、対応の正確さ、24時間対応

・AI対応と人による対応とでは、基本は人による対応が好ましいが、AIと人の併用も許容される

・AIを活用しているホテルに対する好感度はどちらともいえない





◯考察

ゲストはホテル・宿泊施設がAI活用することについては中立的で、必ずしも積極的に希望しているわけではない。ただ、予約・キャンセル対応や、チェックイン、チェックアウト対応などの業務に関しては、待ち時間の短縮、対応の正確さ、24時間対応の実現の観点からAIを人による対応と並行して行うことについては許容されている。





◯調査詳細

Q1：ホテルや宿泊施設にAI(人工知能)が活用されることについて、どの程度期待しますか？





グラフ1





「どちらともいえない」が41％、「ある程度期待している」が32％で上位を占めた。





Q2：ホテルでAIに対応して欲しい業務として、最も期待するものはどれですか？





グラフ2





「予約・変更・キャンセル業務」が27％、「チェックイン／チェックアウト手続き」が25％で上位を占めた。「おすすめ提案」が16％で続くが、「あてはまるものはない」も16％ある。





Q3：AIが導入されることで、最も改善されて欲しい点は何ですか？





グラフ3





「待ち時間の短縮」が28％で、「対応の正確さ」が18％、「24時間対応」は16％と続く。「当てはまるものはない」も14％ある。





Q4：AIによる対応と、人による対応を比べた場合、どちらをより重視しますか？





グラフ4





「基本は人が良い」と「AIと人の併用が望ましい」が38％と上位を占めた。





Q5：AIが効果的に活用されているホテルの方が、そうでないホテルよりも魅力的だと感じますか？





グラフ5





「どちらとも言えない」が48％と圧倒的。「ある程度そう思う」24％、あまりそう思わない13％と続く。









■NASIIについて

NASIIは、宿泊施設の業務効率化とゲスト体験向上を目的としたクラウドPMSです。Salesforce基盤を活用し、高い拡張性と信頼性を備えたホテルDXプラットフォームを提供しています。

NASII ： https://nasii.net/









■会社概要

会社名 ： 株式会社NASII

代表者 ： CEO 細江 弘紀

所在地 ： 〒192-0045 東京都八王子市大和田町3-17-15

設立 ： 2012年4月

事業内容： クラウドPMS「NASII」の運用

資本金 ： 100万円

URL ： https://nasii.net/