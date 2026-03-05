株式会社ユナイテッドマインドジャパン(本社：東京都千代田区、代表取締役：宮沢 光平)は、AIと人の対話を融合し、人生や組織の象徴となる一曲を制作するプロジェクト「ONE SONG(ワンソング)」を2026年3月1日に正式始動いたしました。

本プロジェクトは、同社が展開する思想ブランド「SONORY(ソノリー)」の第一弾です。これまで個人・組織を含め100曲以上の制作を重ねてきました。





ONE SONG





■ 歌は、聴くものだった

しかし、AIの進化により、その前提は変わり始めています。

私たちはこれまで、誰かがつくった歌を聴く側でした。

歌は身近にありましたが、「自分の人生が歌になる」という発想は一般的ではありませんでした。

いま、AI技術の進化により、個人の物語や組織の想いを音楽として具現化することが可能になっています。

歌は、聴くだけのものから、

“自分の人生を刻むもの”へ。

誰かの歌を消費する時代から、

自分自身の歌を持つ時代へ。

その瞬間にしか存在しない一曲を、人生の象徴として形にする。

それが、ONE SONGです。









■ なぜユナイテッドマインドジャパンが手がけるのか

同社は2014年創業以来、「生き方をデザインする」という理念のもと、キャリア支援・組織支援事業を展開してきました。

これまで数千人規模の求職者や経営者との対話を重ねてきたキャリア支援の現場で見えてきたのは、

「想いはあるが、言葉にできない」

「理念はあるが、浸透しない」

という課題です。

ONE SONGでは、その現場で培った対話力を活かし、専門のソングメイクアドバイザーが伴走します。

AIの生成力と人の洞察力を掛け合わせることで、本質となる価値観を引き出し、人生や組織の物語を一曲へと昇華させます。

AIだけでは届かない。

人だけでも足りない。

その間にある、新しい創作体験を提供します。









■ SONORYとは

SONORY(ソノリー)は、「物語を体験へ変換する」思想ブランドです。

理解から体験へ。

言葉から共鳴へ。

人生や組織の中に存在しながら言語化されていない想いを、音楽や言葉を通じて可視化し、再編集します。

ONE SONGは、その第一弾プロジェクトとして誕生しました。









■ ONE SONGとは

ONE SONGは、人生の中で生まれる"象徴となる一曲"を制作するプロジェクトです。





【提供内容】

・対話による価値観の整理

・オリジナル歌詞制作

・楽曲制作(ジャンル選択可)

・プロアーティストによる再録音対応

・楽譜書き起こし

・イベント・生演奏支援





完成した楽曲は、音源データとして納品されるほか、イベント上映、記念映像制作、CD化などにも対応可能です。

従来、オリジナル楽曲制作は数十万円規模、制作期間も数ヶ月を要するものでした。

ONE SONGでは、AIによる高速生成と対話力の掛け合わせにより、多くの人が気軽に「1曲を持てる」価格とスピードを実現しました。

単なるAI自動生成ではなく、"意味のある一曲"として完成させるプロセスを重視しています。





ONE SONG イメージ画像





■ 個人から、組織へ

ONE SONGは、誕生日、卒業、独立、再出発など、個人の人生の節目から広がっています。

現在は企業向けにも展開し、創業や周年などの節目において、組織の想いを一曲に結晶化する取り組みも進んでいます。

理念を「読む」から「感じる」へ。

歌は、人生だけでなく、組織の時間もひとつにします。





企業理念ソング イメージ画像





■ 価格について

個人向けプランは9,800円(税込)～。

より深い対話型プランやアルバム制作、企業向けプログラムなどは、内容に応じて個別設計いたします。





"象徴となる一曲"を、より多くの人へ。





自己紹介ソング イメージ画像





■ 卒業キャンペーン(期間限定)

人生の象徴が生まれやすい"卒業"の季節にあわせ、特別プランを実施いたします。





【期間】

2026年3月1日～3月31日





【対象】

保育園・幼稚園・学校・教育団体





【特別価格】

法人向けプランの半額でご提供





卒業という節目を、未来を灯す一曲として残す取り組みです。





卒園式ソング イメージ画像





■ 目指す世界

ONE SONGが目指すのは、「一生に一曲」ではありません。

人生に、いくつもの象徴がある世界。

歌は、消費されるものから、人生の時間をひとつにするものへ。

日本から、新しい文化を広げていきます。









■ ブランドメッセージ

ONE SONG

One life. One song.

人生に、ひとつの歌を。









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社ユナイテッドマインドジャパン

所在地 ： 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-12 山萬ビル301

代表取締役： 宮沢 光平

設立 ： 2014年6月

事業内容 ： ・AIイノベーション事業

・ダイバーシティ推進事業

・住宅・不動産ソリューション事業

公式HP ： https://www.unitedmind.jp





同社は、人のキャリアと組織の成長に向き合う事業を展開しています。





人生と組織の物語を音楽で可視化「ONE SONG」

https://unitedmind.jp/onesong/





転職前のAIキャリア整理ツール「QUINSEL」

https://unitedmind.jp/quinsel/





住宅業界特化型キャリア支援サービス「住まキャリ」

https://www.unitedmind.jp/house-hr/





非エンジニアAI人材特化キャリア支援サービス「AI Leaders Career」

https://aileaders.jp/