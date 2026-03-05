インペリアル・エンタープライズ株式会社（所在地：東京都荒川区、代表取締役社長：原 良郎）は、「初音ミク アートミラー」（全2種）を、PREMICOオンラインショップで販売開始いたしました。









PREMICO（プレミコ）から、『初音ミク』と『桜ミク』のアートミラーが登場！





イラストレーター・岩十さんが、初音ミクと「江戸切子」のコラボのために描き下ろした華やかな和装のビジュアルを、高精細な印刷でガラス製ミラーに表現。それぞれに合わせたカラーの木枠に額装し、プレミアム感のあるインテリアに仕上げています。





ミラー本体は、岩十さんこだわりのミクの表情や衣装を隅々まで鑑賞いただけるA3サイズ。

高精細なフルカラープリントと半透明プリントを組み合わせ、衣装のシースルー生地の透け感を再現。

光を反射して生まれる鏡特有の輝きと立体感がイラストを華やかに引き立て、芸術作品のような美しさでお部屋を彩ります。





2026年3月5日（木）より、PREMICOオンラインショップにて販売開始いたしました。

商品特設ページ：https://iei.jp/miku-artmirror/





【初音ミク】





「初音ミク 江戸切子グラス」のために描き下ろされたビジュアルを使用。切子の柄とリンクした特別な衣装で、輝く星や光のモチーフがちりばめられた、気品あふれる和装のミク（通称・切子ミク）。





背景の星や鍵盤、衣装の袖からのぞくシースルー生地の部分は、半透明プリントで仕上げています。





優雅なミクグリーンの衣装を引き立てる、ブラックの木枠に額装しています。





【桜ミク】





「桜ミク 江戸切子グラス」のために描き下ろされたビジュアルを使用。桜文様の羽織やリボンに見立てた羽衣が特徴の、桜の木から舞い降りてきたような華麗な姿の桜ミク。





背景の桜、羽衣や羽織の袖にあるシースルー生地の部分は、半透明プリントで仕上げています。





華やかなピンクの衣装と調和する、ホワイトの木枠に額装しています。









岩十（いわと）

イラストレーター。「MIKU EXPO 10th Anniversary」の記念キービジュアルや、プレミコの「初音ミク 江戸切子」シリーズの描き下ろしビジュアルなどを手がけている人気イラストレーター。





X：https://x.com/iwato1712





■商品情報

商品名：初音ミク アートミラー

種類 ：全2種（初音ミク／桜ミク）

価格 ：各24,800円（税込27,280円）

発売日：2026年3月5日（木）

発売元：インペリアル・エンタープライズ株式会社 PREMICO（プレミコ）

URL ：https://iei.jp/miku-artmirror/





Art by 岩十 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net





■商品仕様

材質 ：表地＝ガラス、天然木（裏板はMDF）

サイズ（約）：額寸＝縦44×横31.5×厚さ2.5cm

重さ（約）：1.4kg

生産国：日本





■『初音ミク』とは

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。





初音ミク公式ブログ：https://piapro.net/





■PREMICO（プレミコ）について

PREMICOは、“プレミアムな価値を持つ限定版コレクターズアイテム”をコンセプトに誕生したブランドです。アニメキャラクターやスポーツ選手などの公式アイテムを通じ、夢や感動といった目に見えない大切な宝物をお届け。ここでしか手に入らない商品を販売しています。





PREMICO オンラインショップ：https://iei.jp/premico/





■会社概要

会社名：インペリアル・エンタープライズ株式会社

所在地：東京都荒川区東日暮里5-7-18 コスモパークビル

代表者：代表取締役社長 原 良郎

設 立：昭和57年(1982年)9月1日

資本金：100,000千円

ＵＲＬ：http://iei.co.jp

事業内容：通信販売





■お問い合わせ先

＜商品内容等＞ フリーダイヤル：0120-989-808(9:30～17:00／土日祝休)

＜ご注文専用番号＞ フリーコール：0120-247-417(6:00～21:00／無休)

※本リリースに記載しております内容は、発表日現在の内容となります。予告なしに内容が変更される場合もございますので、予めご了承ください。

※製品の仕様は、改良のため一部予告なく変更される場合がございます。