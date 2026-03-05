教育開発出版株式会社(本社：東京都杉並区、代表者：糸井 幸男)と株式会社ライトエデュケーション(本社：東京都千代田区、代表者：松林 洋太)が提供する、大人向けオンライン英会話「aleva!(アレバ)」は、講師との英会話レッスン内容を、いつでも・何度でも再現練習できる「AIレッスン機能」の提供を開始しました。





本機能により、社会人が英語学習で挫折しがちな「レッスン以外で話す機会がない」「復習できず身につかない」という課題を解消し、“話せる実感”を積み重ねられる学習体験を実現します。





AIレッスンで反復練習が可能





■講師レッスンを“そのまま”繰り返せるAIレッスン

アレバ！のAIレッスンは、実際の講師レッスンで扱うフレーズ・シーンと完全連動。

英語レベルと「会議」「面接」などの利用シーンを選ぶだけで、レッスンで学んだ内容を時間や場所を選ばず反復練習できます。





「人と話すのはまだ緊張する」

「次のレッスンまでに自信をつけたい」





そんな社会人の声から生まれた、“レッスンを一度きりで終わらせない”設計です。









■“聞く・話す・振り返る”を一人で完結

AIレッスンでは、すべてのフレーズで

・ネイティブ音声によるリスニング

・AIによる発音・発話チェック

が可能です。





「聞く → 話す → 振り返る」を繰り返すことで、レッスン内容を単なる「知識」で終わらせず、実践で使える表現として定着させ、講師レッスンにおけるアウトプットの質を高めます。





AIレッスン画面





■aleva!とは

「自分にも英語を話すスキルがあればなぁ」――多くの社会人が一度は胸に抱える想い。

アレバは、そんな想いを形にするために生まれた“続けやすさ”にこだわったオンライン英会話サービスです。

予約不要レッスンや10分レッスンで忙しい社会人の方でも受講でき、動画教材やAIレッスンでレッスン内容を反復学習するなど、着実な成長をサポートしていきます。





aleva!(アレバ)





■会社概要

運営会社： 教育開発出版株式会社

所在地 ： 〒168-0073 東京都杉並区下高井戸1-39-12

代表者 ： 代表取締役 糸井 幸男

設立 ： 1969年8月

資本金 ： 1,200万円

事業内容： 全国学習塾並びに公・私立小・中学校・高校向け教育サービス(出版／ICT関連)の提案～販売

URL ： https://www.kyo-kai.co.jp/









■協力会社：株式会社ライトエデュケーション

所在地 ： 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア

代表者 ： 代表取締役 松林 洋太

設立 ： 2016年11月25日

資本金 ： 2,005万円

事業内容： 学習・教育領域における、ITソリューション事業

URL ： https://www.lighteducation.co.jp/