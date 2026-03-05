美容特化型ライブコマース2周年 23回配信で累計2,300万円、平均売上101万円を記録
レイズ＆カンパニー株式会社(本社：神奈川県藤沢市、代表取締役：杉山 巨樹)が運営する美容特化型ライブコマースが、2026年3月で開始2周年を迎えます。これまでに実施した配信は23回、累計売上は2,300万円(税込)を突破。1配信あたりの平均売上は1,012,000円(税込)を記録しています。
40～60代女性を中心とした美容・健康関心層に支持される実演型ライブ販売モデルとして、着実に実績を積み重ねています。
本配信はYouTubeライブにて月に1度配信され、スキンケア・美顔器・高機能肌着・ヘアケアなど幅広い美容・健康関連商品の販売実績があります。
ライブコマース風景
◆ 40～60代女性を中心とした高関心層
視聴者の中心は40～60代女性。
美容や健康に対する関心が高く、商品背景や成分、使用方法への理解を重視する層です。
配信では、
・商品が持つストーリー
・成分の特徴
・メーカー、開発者のこだわり
・実演による使用感の解説
まで丁寧に紹介。価格訴求型ではなく、納得と共感を軸にした販売スタイルが、安定した成果につながっています。
◆ 61歳・現役エステティシャンが届ける等身大の実演配信
ライブコマース「なっちゃんのおすすめゲッチュー」は、YouTubeチャンネル「【美肌家】杉山奈津子のツヤ肌ノーファンデchannel」(登録者17.1万人、2026年2月時点)で配信され、杉山奈津子がスピーカーを務めています。
杉山は61歳の現役エステティシャン。自身もかつてシミや薄毛に悩んだ経験を持ち、正しい商品選びと知識の積み重ねによって悩みと向き合ってきました。
現在は「抗酸化」「血流改善」を軸として「安心して歳を重ねられる理由になる知識」をテーマに発信を続けており、その一貫した美容観が視聴者の信頼を集めています。
ライブ配信では、
・自らも使い続けたい逸品か
・信頼できる安全性・エビデンスがあるか
・視聴者世代に本当に必要か
という基準で商品を選定。
61歳という等身大の立場から語る実体験ベースの解説が、高い共感と購買転換につながっています。
美肌家 杉山奈津子
◆ 自社完結型ライブコマースモデル
当社では、ライブコマースの運用として
・商品理解のヒアリング
・台本、紹介VTR作成
・ライブ配信
を行うだけでなく
・受注管理
・発送対応
・商品到着後のアフターフォロー
までをすべて自社で一貫対応。
単発的な販促ではなく、視聴者との信頼関係を基盤とした継続型販売モデルを構築しています。
現在、当社では実際にライブコマースで紹介する商品を募集しています。
商品をただ売るのではなく、開発背景やブランドコンセプトを通じて、共感を持ってユーザーへ届けるという本配信の理念に沿った商品をお取り扱いさせていただきます。
ご興味のある企業さまは、以下のメールアドレスよりご連絡ください。
《お問い合わせ先》
レイズ＆カンパニー株式会社 広報部
担当者： 南
E-MAIL： minami@rays-company.co.jp
◆ 実績概要
・配信回数 ：23回
・累計売上 ：2,300万円(税込)
・1配信平均売上 ：1,012,000円(税込)
・主な取扱カテゴリ：スキンケア、コスメ、美顔器、高機能肌着、
インナーケア、ヘアケア 等
・コア視聴者層 ：40～60代女性
レイテノール ロゴ
◆ 関連サイト情報
YouTube ： https://www.youtube.com/@RaytenorJp
公式HP ： https://rays-company.co.jp/
公式通販サイト： https://c.raytenor.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/raytenor/
◆ 会社概要
レイテノールは『素肌が輝く、光が灯る。』をモットーとし、同じ悩みを持つ女性として、ともに笑顔で人生を送る美容の相談役として、安心して末永くご利用いただけるサロン運営・化粧品開発を目指しています。
またヘアケアブランドRe:innocentやコルギサロン、飲食店を運営し、身体の内外から美容と健康をサポートするための事業を展開、そしてそれらを多くの方に伝えるためにYouTubeチャンネル(【美肌家】杉山奈津子のツヤ肌ノーファンデchannel、登録者17.1万人)の運営を行っています。
会社名 ： レイズ＆カンパニー株式会社
所在地 ： 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-17 米善ビル4階
代表者 ： 杉山 巨樹
事業内容 ： エステサロン、スキンケア・ヘアケア開発、コルギサロン、
飲食店運営、動画制作、スタジオ事業
通販サイト ： https://c.raytenor.jp/
YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@RaytenorJp