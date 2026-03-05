株式会社STRKが運営する、フードロス削減型サブスクリプションサービス「トクポチ」は、このたび複数のメディアにてご紹介いただきましたことをお知らせいたします。





「トクポチ」は、まだ安全に食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう可能性のある食品(いわゆるフードロス予備軍)をお得な価格でお届けすることで、消費者・企業・環境の三方に価値を提供するサービスです。サービス開始以降、社会課題解決と家計支援を同時に実現する新しい仕組みとして注目を集めております。









■ 掲載メディア

・2025年12月29日 『グッド！モーニング』

・10月15日『Nスタ』

・10月29日『ひるおび』

・6月18日TOKYO MXさんの『おはリナ！』

・4月1日『ひるおび』さん

・3月28日 夕方に東海地方の『チャント!』

・3月29日『めざまし土曜』

・3月28日TBSテレビの朝の情報番組『THE TIME』









■ メディア掲載の背景

近年、食品価格の高騰や環境問題への関心の高まりを背景に、フードロス削減への社会的ニーズは急速に拡大しています。トクポチは「もったいないを価値に変える」というコンセプトのもと、食品ロス削減とお得な購買体験を両立する新しいサービスとして、多方面からご評価いただいております。









■ 今後の展望

トクポチでは、今後も提携メーカー・食品事業者の拡大を進めながら、より多くの方にフードロス削減に参加していただける仕組みづくりを推進してまいります。社会課題の解決と持続可能な消費の実現に貢献し、日本全国へサービスを広げていくことを目指します。









■ トクポチについて

トクポチは、フードロス削減を目的とした食品サブスクリプションサービスです。品質に問題はないものの、在庫過多・規格外・期限接近などの理由で廃棄される可能性のある食品をお得にお届けしています。利用者はお得に食品を購入でき、企業は廃棄コスト削減と環境貢献を実現できます。





サービスサイト：

https://tokupochi.com