1921年創業の高級シューズメーカーのマドラス株式会社（愛知県名古屋市、代表取締役社長:岩田達七、以下 マドラス）は、指圧効果により血行促進・疲労抑制が期待できる世界初の「リカバリーインソール」を「MODELLO」と「madras Walk」等の複数ブランドに搭載。全国の取扱店とマドラス公式オンラインショップで順次発売してまいります。





「リカバリーインソール」は土踏まず部分の盛り上がった形状が、歩行中の足裏を指圧のように刺激し、歩く度に血行を促進する特許取得済（特許第7378852号）のインソールです。その血行促進率は一般的なインソールに比べて115%（*1）にも及び、歩行後もこの血行促進効果が続きます。そのため足の疲労抑制やむくみ予防に寄与することから、通勤や通学・ショッピングなど、日常の歩行シーンの中でリカバリー体験ができる画期的なインソールです。

このMODELLOとmadras Walkのために誕生した「リカバリーインソール」は、2023年に発売したmadrasに搭載の「リカバリーmetaインソール（R）」と比較して、ソフトな指圧効果でやさしい肌あたりが特徴です。

（*1）靴インソール研究所調べ





MODELLO レディーススニーカー

DML6067R 22.5～24.5cm 税込14,300円





MODELLO メンズスニーカー

DM2754R 24.5～27.0cm 税込15,400円





さらに指圧効果を感じたいときにはハイエンドモデル「リカバリーmetaインソール（R）」

「リカバリーインソール」には、ハイエンドモデル「リカバリー metaインソール（R）」があります。インソール内部に医療用の超柔軟ゲル「クリスタルゲル（R）（*2）」を使用していることから、その高い伸張性が通常のゲルよりも足裏にフィットしやすく、また高い反発性が着地の際の衝撃を蹴り出す推進力へと変換。長時間歩いても疲れにくい仕様です。さらに耐久性も高いことからへたりにくく、指圧効果が持続します。

これをオリジナルブランド「madras」の全シューズに搭載しているほか、インソール単体でも販売しています。

（*2）「クリスタルゲル（R）」は株式会社タナックが独自開発した医療用の超柔軟ゲル素材です









【企業情報】

マドラス株式会社

https://www.madras.co.jp/

イタリアの靴づくりの伝統を踏襲しながらも、日本人の求める快適な履き心地と機能性、そして美しいデザインを追求し続けてきました。100年以上続く靴づくりのノウハウは、今もなお受け継がれ、進化し続けています。

さらに、本物の履き心地にこだわり誕生した唯一無二の「リカバリーインソール」は、ファッションと健康を足元から支える存在です。madrasはリカバリーファッションシューズのパイオニアとして、新しい価値を創造し発信していきます。



