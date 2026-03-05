「は・か・た・の・しお♪」のTVCMが印象的な伯方塩業株式会社(本社：愛媛県松山市、代表取締役社長 石丸 一三)と「スプーン印」「ばら印」のお砂糖でおなじみのDM三井製糖株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長CEO 森本 卓)は、「適塩適糖キャンペーン2026」の第2弾として、「砂糖の日」である2026年3月10日(火)から、オリジナル「ふかふかクッションチャーム」(非売品)と両社の商品 合計8点を、抽選で30名様に当たるプレゼントキャンペーンを公式Xで開催いたします。





適塩適糖キャンペーン2026





一人ひとりにとって必要な「適塩」と「適糖」で日々の食事を楽しんでいただきたいという想いから2022年にスタートした「適塩適糖キャンペーン」は、5周年を迎えました。

今年の塩の日(1月11日)に実施した第1弾キャンペーンに続き、3月10日の砂糖の日からXにて第2弾をスタートします。第1弾でも好評を博したオリジナルチャームや、両社のロングセラー商品である「伯方の塩」「ばら印の上白糖」など、皆さまの日々の食事が楽しくなるようなアイテムをご用意いたしました。





新生活が始まるこの季節は、親元を離れて少し寂しくなったり、家庭の味が恋しくなったりするもの。そんなとき、料理の決め手になるのはやっぱりお塩とお砂糖です。味付けの加減は家庭によって違いますが、その違いこそが『我が家の味』の魅力。本キャンペーンが、お塩とお砂糖について少しでも興味をもっていただく機会となることを願っています。





上手にお付き合いしましょ♪適塩適糖





1. 応募期間

2026年3月10日(火)～3月24日(火)／2週間開催





2. 応募方法

(1) 伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Xアカウントをフォロー

・伯方塩業公式X ： https://x.com/hakataengyo

・DM三井製糖公式X： https://x.com/mitsui_dm_sugar

(2) キャンペーン投稿をリポスト

(3) 塩と砂糖を使った好きなメニューをコメントまたは引用ポストすると当選確率がアップ

※キャンペーン規約、注意事項は伯方塩業とDM三井製糖の両社公式Xアカウントをご確認ください。





3. 賞品内容

以下をセットにして抽選で30名様にプレゼントいたします。

(1) 「伯方の塩」＆「スプーン印・ばら印のお砂糖」オリジナルふかふかクッションチャーム(非売品)

(2) 伯方塩業の商品3点セット

伯方の塩(1kg)、フルール・ド・セル(150g)、伯方の塩 さらりんちょ(100g)

(3) DM三井製糖の商品3点セット

ばら印 上白糖(1kg)、スプーン印 三温糖(400g)、サッと使える砂糖(260g)





プレゼント内容





【伯方塩業株式会社 会社概要】

社名 ： 伯方塩業株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 石丸 一三

所在地 ： 愛媛県松山市大手町2丁目3-4

設立 ： 1973年8月

事業内容 ： 塩の製造及び販売

コーポレートサイト： https://www.hakatanoshio.co.jp/

※伯方の塩は、輸入天日塩田塩と日本の海水が原料です。





【DM三井製糖株式会社 会社概要】

社名 ： DM三井製糖株式会社(Mitsui DM Sugar Co.,Ltd.)

代表者 ： 代表取締役社長CEO 森本 卓

所在地 ： 東京都港区芝五丁目26番16号 Mita S-Garden

設立 ： 1947年9月

事業内容 ： 精製糖、砂糖関連商品及び機能性食品の製造・

販売並びに不動産事業

コーポレートサイト： https://www.msdm-hd.com/