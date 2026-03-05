河合塾グループの株式会社キョーイク(本社：愛知県名古屋市、代表取締役：矢追 俊和、以下キョーイク)が運営する難関大学受験フルサポート予備校「なんぷろ」は、ブランドムービーを特設ページおよびYouTubeにて公開します。





【なんぷろ】ブランドムービー





■ブランドムービーについて

コンセプトは「現実逃避」。現実逃避というとネガティブなイメージを想起しがちですが、本動画では「今がいやだから逃げる」のではなく、「自分と向き合い、より強い自分になる」ためのアクションとして捉えています。





勉強からいったん離れて(現実逃避して)「心のリセット」をすることで、より良い未来へ前進するためのパワーを生み出せるはず。その感覚を、近未来の世界観で、電脳化(＝身体や頭脳を機械化)した少女たちが充電することで“無敵”となる――というビジュアルとして表現しました。





人生におけるターニングポイントの1つである大学受験。その過程ではさまざまな困難が待ち受けています。それでも諦めることなく、エネルギーを充電しながら難問に挑み続けるーーそのような受験生の姿勢をなんぷろは賞賛します。









■ブランドムービー公開情報

特設ページにて全4バージョンを公開中

URL： https://www.nam-pro.com/recharge/









■制作クレジット

●クリエイティブディレクター：所 新二

マーケティングコンサルティングの株式会社DDM代表。

大手クライアントを中心に、リサーチ・戦略立案からクリエイティブ、Web開発まで一貫して手がける。広告会社でプランナー、メディアディレクター、愛知万博広報室出向、営業を経て独立。NHK、トヨタ自動車、MTGなど多数実績。





●企画・演出：多賀 清二

1996年 CM制作プロダクション入社

2002年 企画・演出「RAiZO」として独立。TVCM・WebCM・Webムービーを中心に活動主な仕事

中部電力 、NTTドコモ、NISSAN、おやつカンパニー、CTC、ミニミニ、名古屋三越、以上全てTVCM この他多数実績。





●作詞・作曲・編曲：近藤 昭雄

作編曲家。

V6、NMB48、反町隆史等への楽曲提供。『仮面ライダー555』や『仮面ライダー剣』、『ロックマンエグゼ』等のTV主題歌、『涼宮ハルヒの憂鬱』、『らきすた』などアニメ系の編曲。サントラやCM作曲、FILTER誌など専門書の執筆も多数。握力計が友達。









■難関大受験プロ講師個別「なんぷろ」について

医系専門予備校メディカルラボの合格ノウハウを基盤に、プロ講師が1対1の完全個別指導で生徒一人ひとりに寄り添う大学受験予備校です。志望校や学力に応じて最適化された個別カリキュラムをもとに、学習時に起こりがちな「分かったつもり」を見逃さず、理解度を確認しながら指導を行うことで、偏差値50台からでもトップレベルの難関大学合格へ導きます。





▼難関大受験プロ講師個別「なんぷろ」Webサイト

https://www.nam-pro.com/









■運営会社概要

商号 ： 株式会社キョーイク

代表者 ： 代表取締役 矢追 俊和

所在地 ： 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-6-17 名古屋ビルディング6F

設立 ： 1981年

事業内容： 医学部専門の大学受験予備校「メディカルラボ」および難関大学受験予備校「なんぷろ」の運営

URL ： https://www.kyo-iku.co.jp/