年度末需要に向けて「TRANQORD吸音パーテーション」の販促を強化会議室不足を工事不要で解消、“置くだけ”静音ゾーニングを提案
株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、年度末に向けたオフィス需要の高まりを受け、販売中の「TRANQORD吸音パーテーション」の販促強化を実施します。会議室不足や面談スペース不足といった繁忙期特有の課題に対し、工事不要・置くだけで導入可能な“静音ゾーニング”の活用シーン提案を拡充します。
TRANQORD吸音パーテーション
広いオフィスの一角に置くだけで、
・周囲の音干渉を抑えた個別オンライン会議ゾーン
・半円型の1on1／面談ブース
・数人での短時間ミーティングに適した簡易ミーティングスペース
・執務エリアの周囲に設置する静音バッファ
など、多様な“使えるスペース”を即時創出できます。
工事不要・翌日導入可能なため、3月末に向けた会議体制の強化、急な面談対応、拠点増員への即応といったニーズに最適です。
■TRANQORD吸音パーテーションの特長
・声の反響を抑える吸音性能
人の声が集中する500～2,000Hz帯域の反響を抑え、会話の明瞭度向上、音の相互干渉の低減を実現。
・工事不要／翌日から運用
既存レイアウトそのまま、臨時会議ゾーン、1on1面談エリアを素早く構築可能。
・繁忙期だけの“増設”にも柔軟対応
増設・縮小が自在で、期間限定のゾーニングに最適。
・可動・移設が簡単
プロジェクト単位での仮設ワークスペースの確保も可能。
・オフィスに馴染むデザイン
空間の美観を損なわない素材感とカラー展開。
半個室ブース
ミーティングスペース
集中ブース
打合せスペース
■利用シーン
・同時発生する複数オンライン会議の音干渉防止
・採用面談／1on1面談の簡易ブース
・会議室が埋まりがちな時間帯の“第二会議室”
・コールセンター/サポート/セールスチームの分散配置
■価格・購入方法
製品ページ： https://shop.libgraphy.co.jp/products/qon-hf-0002
工事不要・少数台から導入可能。短納期もご相談ください。
■FAQ
Q：電話ボックス型の防音ブースとの違いは？
A：工事・搬入制約が少なく、設置の柔軟性が高い点です。過密スケジュールでも翌日から運用可能で、消防法の確認なども不要です。
Q：防音室のように完全に静かになりますか？
A：完全密閉の“防音”ではありませんが、反響と回り込み音を減らすことで会話の聞き取りやすさを向上させます。
■法人向け：3月末の決算需要・短納期に対応
当社ECによる柔軟な供給体制により、
「見積 → 注文 → 発送」を最短当日対応しています。
特に法人企業様からは、
・決算に向けた3月末納品
・複数拠点への短納期発送
・内装工事・オフィス移転に合わせた納期指定
などのご依頼を多くいただいており、できる限り対応いたします。
※数量・仕様により納期は変動します。
■株式会社リブグラフィについて
株式会社リブグラフィは、創業60年を超える工業用防振ゴム・吸音材メーカーのグループから派生し、防音・防振技術を基盤に新しい価値を提供する企業として設立されました。長年にわたり、建設機械・新幹線・風力発電など“目に触れない場所”で技術を提供してきた経験をもとに、デザイン性を融合させた新製品を展開しています。
短納期対応にも柔軟に取り組んでいますので、お気軽にお問い合わせください。
■会社概要
商号 ： 株式会社リブグラフィ
代表者 ： 代表取締役 正林 智
所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8
設立 ： 2014年10月
事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売
資本金 ： 300万円
URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/