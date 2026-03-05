兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」は、2026年春に、オープンから7周年を迎えます。それに伴い、3月20日（金）から期間限定で『忍里7周年イベント』を開催いたします。第五弾として、イベント開催期間内の4月20日（月）から4月26日（日）の土日祝日限定で「うずまきナルトとお花見会」を開催いたします。うずまきナルトと参加者全員との撮影会や、お菓子配りを行います。お菓子をキャッチし、そのお菓子に桜のシールがついていれば忍里オリジナルステッカーを手に入れることができます。さらにさらに、じゃんけん大会も実施！うずまきナルトとのじゃんけんに勝利し、最後まで勝ち残ることができれば豪華景品を獲得できます。うずまきナルトとともに春の訪れを感じ、特別な時間を忍里で過ごしましょう！

■「忍里7周年記念イベント」 伍の巻 「うずまきナルトとお花見会」概要

実施期間：2026年4月20日（月）～4月26日（日）の土日祝限定※4月20日は「NARUTO＆BORUTO 忍里」7周年当日のため、開催いたします。営業時間：10:00～22:00（最終受付20:00）内容：①お花見会＆撮影会 （12時開催）空に舞うお菓子をキャッチし、お菓子に桜のシールが付いていれば限定ステッカーをプレゼントいたします。また、参加者全員でうずまきナルトと記念撮影を行います。②じゃんけん大会（14時開催）うずまきナルトとじゃんけんを行い、最後まで勝ち残ったお客様には豪華景品をプレゼントいたします。場所：「NARUTO&BORUTO 忍里」内、火影岩前広場料金：無料 ※別途、アトラクションの入場チケットが必要ですURL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ