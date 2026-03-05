経営会計コンサルティングやシステム構築・運用、ビジネス・プロセス・アウトソーシングを提供する株式会社ビジネスブレイン太田昭和（本社：東京都港区、代表取締役社長：小宮一浩、以下BBS）は、全国の小・中学生を対象に、第9回BBS絵画コンクール「ぼく・わたしの元気のひみつ」を開催いたします。募集期間は2026年3月11日（水）～6月8日（月）までです。

BBSは、次世代を担う子どもたちの創造力、表現力を育む機会の創出を目的とし、全国の小・中学生を対象に「BBS絵画コンクール」を開催しています。今回のテーマは「ぼく・わたしの元気のひみつ」です。あなたの元気はどこから生まれますか。胸がときめく大切な思い出や、あたたかい大好きな人の笑顔、自分に勇気をくれた出来事、自分の心の中にしまってある宝物――。とっておきのあなたの「元気のひみつ」を、自由にのびのびと一枚の絵に表現してください。特別審査員には、今年も櫛野展正さんをお迎えします。受賞作品にはご講評をいただく予定ですので、どうぞご期待ください。BBS大賞に選ばれた作品は、広報誌「BBS Group News」の表紙に採用されるほか、受賞セレモニーへご招待します。また、ご自身の作品が入ったオリジナルグッズをプレゼントいたします（状況によって受賞セレモニーは変更になる可能性がございます）。たくさんのご応募をお待ちしております！

イベント概要

【テーマ】ぼく・わたしの元気のひみつ【募集期間】2026年3月11日（水）～6月8日（月）必着【対 象】日本在住の小学校1年生～中学校3年生まで【提出形式】①、②どちらでも可能。タテで制作、提出してください。①紙：使用する画材は問わず、市販の画用紙などで可能。サイズは「八つ切り（270mm×380mm）またはB4判」②デジタルデータ：1作品あたり5メガバイト以下のJPG/PNGファイル縦長（画像の縦の長さ：2700px以上）で作成してください。※②の場合はデジタルツールを利用して制作した作品のみ。紙で作成したものを写真で提出などは不可。※写真を加工した作品は、審査対象外となります。※提出形式に合っていない場合、審査対象とならない可能性があります。【賞 品】BBS大賞：図書カード5万円分、BBS Group News表紙、Webサイト掲載、自作品入りオリジナルグッズ優 秀 賞：図書カード3万円分、BBS Group News誌面、Webサイト掲載佳 作：図書カード5千円分、WEBサイト掲載【応募方法】作品を描いた用紙の裏に「第8回BBS絵画コンクール応募シート」を貼りつけ、「BBS絵画コンクール事務局」までお送りください。貼れない場合は同封し、作品を描いた用紙の裏には「お名前」を書いてください。※応募者1名につき複数作品の応募可【送付先】〒105-0003 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー15F株式会社ビジネスブレイン太田昭和 BBS絵画コンクール事務局または bbs_pr@bbs.co.jp（デジタルツールを利用して制作した作品のみ）【特別審査員】アーツカウンシルしずおかチーフプログラム・ディレクター 櫛野展正氏【審査員】BBS社長、BBS社員の代表 ほか【発 表】BBS Group News 第71号（2026年7月号）の誌面およびBBS HPにて【留意事項】・応募作品は、応募者自身が創作した未公表のオリジナル作品に限ります。・応募作品は、生成AIを使用して作成したものは不可とします。・作品の一部においても生成AIツールが使用されている場合は該当となります。・生成AIが使用されていると判断された作品は審査対象外となりますので、ご注意ください。【応募作品の取り扱いについて】・応募作品の著作権は、主催者であるビジネスブレイン太田昭和（BBS）に譲渡していただきます。・応募作品、入賞・入選作品、作者名などはBBS広報誌やHPなどに掲載、またBBSのブランディング活動での利用を許諾するものとします。・応募作品は返却できませんので、ご了承ください。・応募シートにご記入いただいた個人情報は、BBS絵画コンクールに関するお問い合わせや、広報活動などの目的で弊社HP・広報誌・SNSなどで利用することがあります。詳しくはBBS絵画コンクール特設サイトをご覧ください。

特別審査員 櫛野展正氏ご紹介

広島県出身。京都芸術大学大学院芸術研究科修士課程修了（MFA）。2000年より知的障害者福祉施設で介護福祉士として勤務する傍ら、2012年から広島県福山市鞆の浦の「鞆の津ミュージアム」にてキュレーターを務める。2016年4月にアウトサイダー・アート専門スペース「クシノテラス」を開設し、独立。表現せずにはいられない人々に焦点を当て、全国各地で取材を行いながら、執筆や展覧会の企画・運営に携わる。主な著書に『超老芸術』（ケンエレブックス）、『アウトサイド・ジャパン 日本のアウトサイダー・アート』（イースト・プレス）、『アウトサイドで生きている』（タバブックス）など。2021年より「アーツカウンシルしずおか」チーフプログラム・ディレクターに就任。2022年、総務省主催「令和3年度ふるさとづくり大賞」にて総務大臣賞を受賞。◆櫛野氏X（旧Twitter）アカウント https://x.com/kushinon

過去の作品のご紹介

第8回BBS絵画コンクール「あなたの幸せな時間」

BBS大賞（BBS Group News Vol.69 表紙）「たのしいプールあそび」冨田 茉步さんお友達とプールでパシャパシャ遊んだ時間が楽しかったです。ママ達もいて、楽しかったです。◆櫛野展正氏のコメント青を基調としたプールに赤い帽子が映え、楽しい思い出が生き生きと伝わる作品です。中央の人物が両腕を広げた姿が喜びを象徴し、水面やプールサイドの質感も繊細な色使いで描き分けられています。大胆な色彩と自由な構図が、作者の豊かな創造性を感じさせます。

BBS大賞（BBS Group News Vol.70 表紙）「いとことねころんで見たかしわざきの大花火」水野 紗良さん◆櫛野展正氏のコメント夜空に上がる花火と、それを見上げる子どもたちの歓喜を鮮やかに捉えた一枚です。天地が逆転したような構図が躍動感と浮遊感を生み、補色を使った花火表現も印象的。人物配置や床の模様も巧みで、画面に奥行きとリズムを与えた完成度の高い作品です。

本プレスリリースに関するお問い合わせ

