M.Ohmura Independent Actor’s Works『サロメ』が2026年3月13日 (金)に絵空箱（東京都新宿区山吹町361 誠志堂ビル1～2階）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

義足のダンサー大前光市と演劇界の異端児 大村正泰が挑む『サロメ』

https://www.confetti-web.com/events/13930

大前光市さんは、24歳の時に交通事故で左脚膝下を切断するも、その後10年かけて様々なダンスを習得し国内外のコンクールにて多数の賞を受賞。自らの手で道を切り開き、ダンサーとして活躍をしてきた。そんな大前氏は、飽くなき探究心で踊りを追求し続け、46歳になった今新たな挑戦を行おうとしている。それが演技表現である。踊りのパフォーマンスに演技を取り入れることで更なる表現を目指す。そんな彼の想いに応えるのは、演劇界の異端児・大村正泰である。俳優であり、演技教師、劇作家、演出家でもある。20代でメソッド・アクティング等を修得後、舞台の演技をロサンゼルス・タイムズ紙で絶賛される。その後、大野舞踏を学び、ヨーロッパにて表現芸術を追求し、64歳になった今も独自の演技訓練法で［何もない空間に命の風景を創る］演技芸術と舞台表現を追求し続けている。次女は、紀伊國屋女優賞を受賞した舞台女優の那須凜。さらに三女は、Forbes世界を変える30人のU30の日本人に選ばれた、画家の那須佐和子。アーティストとして、互いに苛烈な経験を乗り越えた二人が手を取り挑戦するのは、オスカー・ワイルドが描く世紀末作品「サロメ」。その他の共演者には、大地薫(タイチ カオル)と蓮楽座の中村蓮(ナカムラ レン)、宮谷多楽(ミヤタニ タラ)を迎えます。ローマ皇帝に支配された時代の血生臭さ、色濃き生命力をもった得体の知れない魂を演技と舞踏ﾌﾞﾄｳで表現します。劇場は、江戸川橋から徒歩2分の場所にある絵空箱。3月13日(金)開場18:30開演19:00。1ドリンク付き一般4000円、30歳以下3000円、学生 2500円。1夜限りの特別公演ぜひ目撃下さい。

プロフィール

大前光市

岐阜県下呂市出身。24歳の時に交通事故で左脚膝下を切断するも、その後10年かけて様々なダンスを習得し国内外のコンクールにて多数の賞を受賞。2016年リオ・パラリンピック閉会式のソロ出演を機に一躍脚光を浴び、紅白歌合戦で平井堅と共演。東京2020オリンピックでは聖火ランナーを務め、パラリンピック開会式に出演。その年に自伝『ぼくらしく踊る』を学研プラスから出版。 2024年全国小学校どうとく教科書に掲載される。【オフィシャルブログ】https://ameblo.jp/shinka0927/entry-12956022497.html

大村正泰

俳優。演技教師。劇作家。演出家。1961年12月8日生まれメソッド・アクティング等を修得後、舞台の演技をロサンゼルス・タイムズ紙で絶賛される。その後、大野舞踏を学び、ヨーロッパにて表現芸術を追求し、独自の演技訓練法で［何もない空間に命の風景を創る］演技芸術と舞台表現を追求する。次女は、紀伊國屋女優賞、舞台女優、那須凜。三女は、Forbes世界を変える30人のU30の日本人に選ばれた、画家、那須佐和子。

公演概要

M.Ohmura Independent Actor’s Works『サロメ』公演日時：2026年3月13日 (金) 開場18:30/開演19:00会場：絵空箱（東京都新宿区山吹町361 誠志堂ビル1～2階）■出演者大地薫中村蓮(蓮楽座)宮谷多楽(蓮楽座)大前光市(特別ゲスト)大村正泰■チケット料金一般：4,000円30歳以下：3,000円学生：2,500円（全席自由・税込）

チケットサイト「カンフェティ」

チケット購入の流れ・カンフェティ会員特典https://service.confetti-web.com