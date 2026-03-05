国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、製造業における最新のAI活用事例をまとめた資料「製造業向けAI活用最前線 ～現場の『人手不足』と『属人化』を解消する、製造DXの実践事例集～」を、2026年3月5日（木）に公開しました。

「製造業向けAI活用最前線」の概要

https://aismiley.co.jp/manufacturing-ai-guide-inquire/

本資料は、深刻な人手不足や技術継承の課題に直面する製造業向けに、AI活用の具体的な解決策と成功事例を紹介するものです。長年の経験に依存した業務や、人手に頼らざるを得なかった作業工程をアップデートするための実践的なアプローチをまとめています。具体的には、需要予測AIを活用した在庫適正化や、カメラとAIによる外観検査の過検出抑制をはじめ、作業分析を通じた不良品発生の防止、さらには熟練工の「暗黙知」を言語化する技能伝承システムなど、現場の課題解決に直結する6つの実践的なユースケースを紹介しています。

「製造業向けAI活用最前線」作成の背景

総務省情報流通情報局がまとめた「令和6年通信利用動向調査 報告書（企業編）」によると、製造業におけるIoT・AI活用率は26.1%と、全産業の平均（18.1%）を上回るペースでデジタル化が進んでいます。 しかし、実際の導入は監視カメラやセンサーが中心であり、依然として約4分の3の企業が「導入すべきシステムが不明」「使いこなす人材がいない」といった壁に直面し、本格的なDXに踏み切れていません。こうした課題を解決する第一歩は、「他社の成功パターン」を知ることです。そこでAIsmileyでは、実際に現場で成果を上げている「需要予測」「外観検査」「異常検知・作業分析」「技能伝承・ナレッジ共有」などといった、今の製造業界で特に注目すべき活用事例をまとめた本資料を作成いたしました。 現場のボトルネックを解消し、より生産性の高い体制を構築するための参考資料として、ぜひご活用ください。参考：総務省「令和6年通信利用動向調査 報告書（企業編）」https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/pdf/HR202400_002.pdf

「製造業向けAI活用最前線」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。1. 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。4. 弊社担当者よりメールにて「製造業向けAI活用最前線」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/manufacturing-ai-guide-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/・製造業でのAI導入メリットや課題とは?https://aismiley.co.jp/ai_news/manufacturing-industry-ai/・需要予測とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/demand-prediction/・外観検査とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-visual-inspection/・異常検知とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-error-detection-that-detects-errors-in-unstructured-data-such-as-documents-and-website-logs/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■アイスマイリーの会社概要

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp