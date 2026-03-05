株式会社HIL（本社：熊本県熊本市、代表取締役：小熊美嘉）は、熊本県UXプロジェクト実証実験サポート事業において、マルキン食品株式会社（本社：熊本県熊本市、代表取締役：吉良扶佐子）の従業員約100名を対象に、生活習慣超音波評価サービス「お腹ソムリエ®」（以下、お腹ソムリエ）を活用した健康経営実証を実施しました。本実証の結果、従業員の84.6％が行動変容を実感。健康診断では把握しきれない生活習慣リスクを可視化することで、健康投資を“成果で説明できる”新たな健康経営モデルの可能性が示されました。

■ マルキン食品株式会社の挑戦 ― 施策実施から成果設計へ

熊本県は1人あたり医療費が全国上位水準にあり、HbA1c有所見率も全国平均を上回るなど、健康増進への取り組みが重要とされる地域です。こうした背景のもと、従業員の健康づくりに積極的に取り組んでいるマルキン食品株式会社は、「従業員の健康状態を可視化し、生産性向上へつなげる」という方針のもと、お腹ソムリエを活用してウェルビーイング向上を目指す本実証プロジェクトに参画しました。同社では以前より健康施策を積極的に実施していましたが、課題となっていたのは施策参加率の伸び悩みでした。本実証実施後、関連する健康イベントの参加率は約2倍に向上。「自分の体内を直接見る」という可視化体験が従業員の当事者意識を高め、既存施策の活性化につながる結果となりました。これは、同社が推進するウェルビーイング経営を、より実効性の高い取り組みへ進化させる契機となっています。

■ 「お腹ソムリエ」とは

https://www.marukinfoods.co.jp/company

「お腹ソムリエ」は、エコーを用いて内臓脂肪・皮下脂肪・腹筋状態を可視化し、生活習慣リスクを数値化する未病評価サービスです。医療行為ではなく企業内イベント形式で実施可能であり、健康診断では見えにくいリスク層の抽出と、行動変容のきっかけづくりを目的としています。

また、本実証では血液検査データ（HbA1c、インスリン抵抗性等）や体組成測定と統合的に分析を行い、医学的整合性を踏まえた評価を実施しました。

■ 実証で明らかになった主な成果

本実証では、お腹ソムリエ測定に加え、血液検査、体組成測定、アンケートを組み合わせ、医学的・行動科学的観点から検証を行いました。主な成果は以下の通りです。

・隠れメタボ・筋力低下リスク抽出率：85.9％・生活習慣改善行動開始率：84.6％・社内健康イベント参加率：約2倍に向上・従業員満足度：4.36／5.0

特に、健康施策参加率の向上は、健康投資が組織全体へ波及する可能性を示す指標となりました。

体組成変化と血液指標の関連性も確認され、健康投資の成果を可視化する可能性が示唆されました。

■ 健康投資を“成果で説明できる”モデルへ

プレゼンティズム（不調を抱えたまま働くことによる生産性低下）の損失は、従業員1人あたり年間約70万円と推計されています。本モデルは、・リスク層の早期発見・行動変容の誘発・再測定による改善検証上記を通じて、健康投資の成果を可視化し、説明可能にする仕組みです。健康経営を「施策の実施」から「成果の設計」へ進化させるモデルとして、企業経営の視点からも導入可能性が示されました。

■ 高リスク層への集中アプローチの重要性

短期間で全体平均値を改善するには時間を要する一方、高リスク層においては改善傾向が確認されました。本実証は、平均値のみを追うのではなく、リスク層へ戦略的にアプローチする健康経営の重要性を示す結果となりました。

■ 熊本から全国へ ― 導入企業募集開始

本実証で確立した“熊本モデル”は、・健康経営実施企業への導入・顧客企業支援への活用・健康経営支援企業との共同提供など、地域連携型の展開が可能です。現在、複数の企業・支援機関との協議を進めており、熊本発の未病予防モデルとして全国展開を視野に取り組みを進めています。

■ 代表コメント

株式会社HIL 代表取締役 小熊美嘉

健康経営は“施策の実施”ではなく、“成果の設計”であるべきだと考えています。本実証で明らかになったのは、健康診断では見えない生活習慣リスクが存在し、それを可視化することで人は動くという事実です。熊本から、未病段階で守る健康モデルを全国へ広げてまいります。

【会社概要】

https://bodyscale.co.jp/

株式会社HIL所在地：熊本県熊本市代表者：代表取締役 小熊美嘉事業内容：超音波を活用した未病評価サービス「お腹ソムリエ」の開発・提供