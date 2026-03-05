株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、千曲バス株式会社（本社：長野県佐久市、代表取締役社長：髙野 公秀、以下千曲バス）が新たに導入し、長野県上田市（市長：土屋 陽一）などがその導入を支援したEVバスにおいて、マクニカが取り扱うAI搭載ドライバーモニタリングシステム「Smart Eye AIS」の実証実験を開始することを本日発表いたします。本取り組みは、スウェーデンのドライバーモニタリング技術企業であるSmart Eyeの先進AI技術を活用し、運転中のドライバーの状態を高精度に検知する「Smart Eye AIS」を提供することで、地域公共交通における安全性向上と脱炭素化推進を両立することを目的としています。■社会課題と本実証実験の背景近年、日本のバス業界では、ドライバー不足や高齢化が進む中、限られた人員にて安全運行を維持・高度化していくことが大きな課題となっています。特に路線バスは、長時間運転や単独乗務が多く、ドライバー自身が体調や集中力の低下に気付きにくいといった特性があります。そのため、運転中のドライバー状態を客観的に把握し、ヒューマンエラーの未然防止につなげる仕組みへの期待が高まっています。上田市では、地域公共交通機関の安全性促進や向上をアピールする機会が少ないこと、また千曲バスでは、ドライバーの長時間運転時における安全性の確保などの課題から、環境性能の向上に加え、より安全で安心な公共交通サービスの提供を目指し、AI技術を活用した安全支援システムの導入を検討してきました。■「Smart Eye AIS」の特長とマクニカの取り組み「Smart Eye AIS」は、ドライバーの顔向きや視線、まばたきの状態などをAIで解析し、居眠りや脇見、漫然運転といったリスク行動を高精度に検知するAI解析システムを搭載したドライバーモニタリング用カメラシステムです。車内に設置した「Smart Eye AIS」でドライバーの状態を常時モニタリングすることで、運転操作への影響を抑えながら、安全運行を支援できる点が特長です。マクニカはこれまで、AIを活用したドライバーモニタリング技術を公共交通や商用車分野向けに提供してきました。なかでも「Smart Eye AIS」は、実車環境における検知精度や信頼性の高さから、安全性が強く求められる用途に適したソリューションとして評価されています。このような最先端のソリューションを社会課題の解決に向けて提供・実装することで、商用車・物流・公共交通の安全性の向上、「Smart Eye AIS」を中心としたエコシステム構築を目指します。

■実証実験の概要 本実証実験では、EVバス車内に設置した「Smart Eye AIS」により、日常の運行環境における有効性を以下の項目にて検証します。•ドライバーの眠気・注意散漫・脇見等の状態検知•危険兆候発生時のリアルタイムアラート通知これにより、事故リスクの未然防止を図るとともに、データに基づく効率的な安全教育体制の構築を目指します。マクニカは、本実証実験を通じて、AI技術を活用した安全支援の可能性を検証するとともに、地域公共交通における安全性向上に貢献してまいります。（参考）【EVバスの出発式及び運行開始について】2026年3月6日に開催される（上田市誕生20周年記念事業）災害協定締結式及び電気バス出発式において、長野県東信地域で初となる大型EVバスの出発式が実施されます。本出発式は、環境配慮型EVバスとAI安全技術を融合した次世代公共交通の取り組みを市民の皆さまに広く紹介する機会となります。当該製品を搭載したEVバスは、2026年3月9日より運行を開始する予定です。【製品の詳細はこちら】URL：https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/smarteye/146795/

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp