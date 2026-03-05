株式会社RelatyLSは、漫画・イラスト制作プラットフォーム「フルパーセント（Full%）」において、企業とのタイアップによる商業的な漫画・イラスト制作を強化することを発表します。これに伴い、プラットフォームの新しいシンボルキャラクターが誕生しました！！

企業タイアップ案件の多様な展開

フルパーセントは、クリエイターのスキル育成と企業の商業案件ニーズを統合したプラットフォームへと進化します。企業からの漫画・イラスト制作依頼を積極的に受け入れ、登録作家が実際の商業案件を経験できる環境を整備することで、実務経験を積みながらプロフェッショナルな創作活動への道を加速させます。パートナー企業のオリジナル作品制作、アニメ化が決定している作品での漫画化、そしてフルパーセントオリジナル漫画制作まで、多彩なプロジェクトを展開しています。バナー制作、キャラクターデザイン、商品紹介イラスト、企業ストーリー漫画など、多様な表現形式での制作依頼に対応します。クリエイターはポートフォリオの充実、継続的な報酬獲得が可能になり、企業側は高い技術を持つ作家のプール内から最適な人材を選定できます。

シンボルキャラクターが象徴する創作の多様性

完成した新シンボルキャラクターは、丸みのあるフォルムと親しみやすい表情で、創作活動の多様性と成長の喜びを視覚的に表現しています。このキャラクターは、今後当社の宣伝活動やタイアップによるイベント企画での活躍にも期待できます。サイトでのタイアップやイベントコラボでの認知だけでなく、シンボルキャラクターによるイラストやデザインでのコラボも可能となり、より漫画やイラストでの多様性に挑戦して参ります。

実践的フィードバック体制によるスキル育成

フルパーセントに登録していただいている講評者は、漫画家や編集者、業界経験者ら多彩な顔ぶれです。作品に対して分かりやすい講評シートでの講評に加え、具体的かつ実践的なアドバイスを提供し、企業案件に対応できるスキルレベルの育成を支援していきます。この他、専門学校との提携により在学中より実践的な仕事を経験でき、卒業後に企業でのお仕事に早い時期から取り掛かることが可能となります。このフィードバック体制により、学習段階から商業案件への転換がスムーズに進み、クリエイターのキャリア形成が加速します。

シンボルキャラクターとのコラボを希望する企業様募集

新しいシンボルキャラクターとのコラボ企画やイベントを幅広く募集いたします。商品や作品内コラボ、SNSコンテンツ、プラットフォーム内でのコラボ、企業連携イベントなど詳細は公式Webサイト内お問い合わせよりご連絡お待ちしております。

会社概要

企業名：株式会社RelatyLS所在地：東京都港区浜松町二丁目2番15号浜松町ダイヤビル2F代表取締役：梅村宜子事業内容：漫画・イラスト制作プラットフォーム「フルパーセント（Full%）」の運営URL：https://full-percent.com---