ミカサ商事株式会社（本社：大阪府、代表取締役：中西 日出喜、以下ミカサ商事）は、教職員向けICT活用セミナー 生徒が主役になる数学授業 ～ ICTと生成AIで実現する“考える中学数学” ～を、2026年3月14日(土)にオンライン開催いたします。本イベントは、当社が運営する教員向け Google for Education 活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」で定期的に開催するイベントの一つです。イベントURLhttps://mikasa-ggl-087.peatix.com/G-Apps.jp Community Facebook グループ（教育関係者限定、承認制）https://www.facebook.com/groups/586849022687922

3月14日（土）開催の本イベントは、船橋市立飯山満中学校 大川先生に 生徒が主役になる数学授業 ～ ICTと生成AIで実現する“考える中学数学” ～ をテーマにご教授いただきます。本イベントはどなたでも無料でご参加いただけます。また、コミュニティ（Facebook グループ）は教育関係者の方であれば、どなたでも無料でご参加いただけます。

開講の思い

「数学は難しい」「ただ正解を当てるだけの教科」そんなイメージを、生徒自身の力で変えていく授業を一緒に考えてみませんか。 本イベントでは、生徒が主役となり、自ら考え、試し、説明し合う中学数学の授業デザインをテーマに、ICTや生成AIを「思考のパートナー」として活用する具体的な視点を共有します。ICTや生成AIは、単なる効率化の道具ではありません。問いを深めたり、思考を可視化したり、時にはあえて間違いを提示して批判的思考を促したりと、生徒一人ひとりの「考えたい」「分かりたい」という気持ちを引き出すための強力な武器になります。数学を「やらされる学習」から「自分で考える学び」へと転換するためのヒントを、日々の授業づくりの実践から整理してお伝えします。生徒が数学を好きになる瞬間は、単に正解できた時だけではありません。「自分の考えが通じた」「試行錯誤そのものが認められた」時にこそ、本当の主体性が生まれます。 テクノロジーの力を借りて、生徒も教師もワクワクできる数学授業の可能性を、ぜひ一緒に探究しましょう！

イベント詳細

生徒が主役になる数学授業 ～ ICTと生成AIで実現する“考える中学数学” ～■開催日時: 2026年 3月 14日（土） 20:00～21:30■形式: Google Meet 開催＊お申し込みいただいた方にリンクをお伝えします。■参加費用: 無料■講師:大川 修平（おおかわ しゅうへい）先生船橋市立飯山満中学校 教諭(数学科)・1学年主任東京理科大学理工学部数学科卒業東京理科大学大学院科学教育研究科科学教育専攻Google for Education Certified Educator Level1・2Gemini™︎ Certified Educator

教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」について

https://mikasa-ggl-087.peatix.com/

本イベントは、ミカサ商事が運営する教職員向け活用コミュニティ「G-Apps.jp Community」が主催しております。G-Apps.jp Community とは、Google for Education を教育現場で活用する「基礎・基本」から、教育活用の増強、学び方や働き方の変容、データを活用した「新しい教育活動の創出」まで、各学校様オリジナルの深化をサポートさせていただくコミュニティです。学校のICT担当者の「詳しくなりたい」をサポートする Google for Education 情報発信サイト「G-Apps.jp（https://g-apps.jp/）」とともに、教育機関でのICT活用の一助となるべく、お役立ち情報の発信や情報交換、活用イベントの開催を行っています。参加方法：Facebook にてグループへの参加リクエストをお願いいたします。※本コミュニティは教育関係者様に限定しています。参加申請時に所属や経歴のご提示をお願いする場合がありますのでご了承ください。

会社概要

https://www.facebook.com/groups/586849022687922https://g-apps.jp/

商号 ：ミカサ商事株式会社代表者：代表取締役社長 中西 日出喜所在地：大阪市中央区北浜3-5-29 日本生命淀屋橋ビル 19階 設立 ：1957年2月URL ：コーポレートサイト（https://www.mikasa.co.jp/） ICTイノベーション営業部（https://www.mikasa.ne.jp/）

お問い合わせ先

ミカサ商事株式会社 ICTイノベーション営業部E-mail：mikasagoogle@googlegroups.com※ Google for Education、Google Meet、Gemini は Google LLC の商標です。