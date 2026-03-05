株式会社リーガルコーポレーション(本社:千葉県浦安市、代表取締役社長:青野元一)は、カジュアルシューズブランド「REDWOOD RIVER(レッドウッドリバー)」より、次世代のハンズフリー機能を搭載した新作コレクションを発売いたします。本コレクションは、手を使わず、立ったまま滑り込ませるように履ける独自のヒール構造「Slide Fit®」を搭載。忙しい朝の玄関や、荷物で両手が塞がったシーンでも、ストレスなくスマートに歩き出せる体験を提供します。詳しくはこちら→https://www.regal.co.jp/features/detail/redwood_river/2026-spring-summer

■テクノロジーとクラフトマンシップの融合

「REDWOOD RIVER」は、現代のビジネスパーソンが抱える「靴を履く」というわずかなストレスを、革新的なテクノロジーとものづくりに対するクラフトマンシップの融合によって解消します。

1. 革新的な履き心地「Slide Fit®」

ダイマツ社の特許技術を採用した独自のヒール構造により、靴べらも手も必要ありません。立ったまま足を差し入れるだけで、吸い付くようなフィット感が完成します。※Slide Fit®は株式会社ダイマツの登録商標です。(特許第7289471号 他)

2. 本革ならではの品格「Cow Leather」

厳選された柔らかいカウレザーを採用。「機能性は高いが、見た目が損なわれる」という従来のコンフォートシューズの常識を覆し、履き込むほどに足に馴染む本革の風合いと品格を追求しました。

3. 驚きの軽快さ「EXTRALIGHT®ソール」

イタリア・Finproject社の「EXTRALIGHT®ソール」を搭載。スリッポンデザイン(25.0cm)で約350gという軽量設計を実現し、長時間の歩行でも疲れにくいフットワークを支えます。

4. 日本人の足に合わせた「3E Wide Design」

日本人の足型に合わせた3E設計。ビジネスからカジュアルまでシームレスに活躍する汎用性の高いデザインに仕上げています。

■商品ラインナップ

**【プレーントウ】** オンオフ問わず活躍するクリーンな外羽根デザイン。 価格:19,800円(税込)カラー：ブラック、ブラウン / サイズ：24.0 - 27.0cm

https://www.regal.co.jp/shop/g/gRX10AH_____B____240/https://www.regal.co.jp/shop/g/gRX10AH_____BR___240/

**【スリッポン】** ミニマルな美しさと着脱のしやすさを極めたスリッポンモデル。 価格:19,800円(税込)カラー：ブラック、ブラウン / サイズ：24.0 - 27.0cm

■販売情報

https://www.regal.co.jp/shop/g/gRX11AH_____B____240/https://www.regal.co.jp/shop/g/gRX11AH_____BR___240/

公式オンラインショップをはじめ、全国の取り扱い店舗にて現在発売中です。

■About REDWOOD RIVER

**Bring more "relaxation" into your daily life.日常の中にもっと“くつろぎ”を。**REDWOOD RIVER(レッドウッドリバー)は、リーガルコーポレーションによるカジュアルシューズブランド。開放感に溢れ、どんな時でも自然体で過ごしたい人たちに向けたラインアップを展開し、都会での生活から自然の中でのレジャーまで、あらゆる場面をシームレスに繋ぎます。素材にこだわったソフトで軽快な履き心地、気取らないフォルムから感じる適度なリラックスムード。気張りすぎない足元で、気持ちまで軽くなるような、心地よいライフスタイルを提案します。INSTAGRAM : https://www.instagram.com/redwoodriver_official/ONLINE SHOP : https://www.regal.co.jp/brand/redwood_river