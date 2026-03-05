日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「使っている財布」についてのアンケートを実施しました。2026年3月5日は、「大安」「天赦日」「一粒万倍日」が重なる“最強開運日”。金運アップを願い、財布の買い替えや見直しを考える人も多いのではないでしょうか。そこでママスタセレクトでは、ママたちが普段どのような財布を使っているのかについてアンケート調査を実施しました。選択肢は「長財布」「折りたたみ財布」「コインケースのみ」「その他」の4択。850人を超えるママたちから回答が集まりました。【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1526919

■ママたちが普段使っている財布のタイプ アンケート結果

アンケートの結果、もっとも多かったのは「長財布」と回答した人で、55.8％と過半数を占めました。次いで「折りたたみ財布」が35.4％、「コインケースのみ」が3.4％となり、「その他」は5.4％にとどまりました。

■安心感と使いやすさで選ばれる「長財布」

長財布を選ぶ理由として多く挙げられたのは、「お札を折らずに収納できる」「カードや小銭をまとめて管理できる」といった点です。「カードがたくさん入って会計がラク」「お札が折れず、レシートも整理しやすい」など、日常使いでの実用性の高さが支持されているようです。また長年使い続けているなど、愛着を語る声も見られました。また「金運」も挙げられました。「長財布は金運にいいと聞いたから」お札を折らずに収納でき、整理しやすい点が「お金を大切に扱っている」という意識につながっているのかもしれません。

■コンパクトさ重視の折りたたみ財布派

折りたたみ財布を選ぶママからは、バッグの小型化や荷物を減らしたいという声が目立ちました。「小さいバッグに入れやすい」「身軽に出かけたい」 と、ライフスタイルの変化が背景にあると考えられます。

■キャッシュレス派は最小限で

コインケースのみを使うママからは、キャッシュレス決済中心の生活がうかがえます。「カードと少額の現金があれば十分」と、身軽さを優先するスタイルも定着しつつあるようです。

■シーン別に使い分ける人も

「お札用・小銭用で分けている」「ウォレットショルダーを使っている」と、外出先やその日のバッグに合わせて財布を使い分けるなど、多様な使い方も見られました。

■最強開運日を財布見直しのきっかけに

今回のアンケート調査からは、金運や縁起を意識しつつも、最終的には自分の暮らしに合う財布を選ぶママたちの姿が見えてきました。最強開運日をきっかけに新しい財布を迎えるのも、今の財布を大切に使い続けるのも、どちらも前向きな選択といえそうです。

【アンケート概要】実施期間：2026年1月30日～2025年2月1日（2日間）回答人数：862人属性：子どもがいる方、妊娠中の方調査方法：インターネット【アンケート詳細ページ】https://select.mamastar.jp/1526919

