＜千葉県南房総市＞道の駅ローズマリー公園 はなまる市場 旬をめいっぱいたのしもう！！「はなまるいちごまつり」2026年3月6日(金)～2026年3月8日(日)の3日間開催！
道の駅ローズマリー公園はなまる市場(所在地：千葉県南房総市、運営：株式会社菜花の里)では、2026年3月6日(金)から2026年3月8日(日)の3日間、いちごづくしの「はなまるいちごまつり」を開催します。期間中は、旬を迎えた南房総産のいちごをたっぷりと使用したスイーツが新登場！また、利きいちごチャレンジや、いちごGETミニゲームも開催。
農産コーナーには地元生産者さんのジューシーないちごがずらりと並びます！！
物販コーナーでは千葉県のいちご『チーバベリー』を使用したチーバベリーショコラタルトも販売スタート。“旬”をめいっぱい味わえる、はなまる市場いちごづくしの3日間をお楽しみください！！
公式サイト： https://www.hanamaruichiba.com/
「はなまるいちごまつり」
■道の駅ローズマリー公園はなまる市場 いちごまつり ～スイーツ編～
＜南房総産のいちごをたっぷり使用した新スイーツ登場！＞
はなまる市場内のとと丸ではいちごまつりに合わせて三種類のいちごスイーツが登場します！
南房総産の旬のいちごを堪能できる限定スイーツ。是非ご賞味あれ！
●いちごまつりパフェ ～チーバベリーショコラタルトのせ～
価格 ： 800円(税込)
アレルギー： 乳成分・小麦・卵・アーモンド・大豆・マカダミアナッツ
新発売のチーバベリーショコラタルトを丸々ひとつトッピングしたパフェが登場。
みねおか牛乳ソフトといちごの甘酸っぱさが◎
●いちごの頂上ドーナツソフト
価格 ： 850円(税込)
アレルギー： 乳成分・小麦・卵・大豆・ゼラチン
海鮮丼屋とと丸の人気メニュー『頂上丼』のスイーツ版が登場！
シュガードーナツにみねおか牛乳ソフトと南房総産いちごをこんもりと盛った頂上ソフト。見た目も華やか、食べ応え抜群！
●南房総完熟いちごシェイク
価格 ： 750円(税込)
アレルギー： 乳成分
シンプルが一番！南房総産完熟いちごとみねおか牛乳のシェイク。
ドライブのお供にもおすすめです！
■道の駅ローズマリー公園はなまる市場 いちごまつり ～農産編～
＜ゲームに参加で南房総産いちごGETのチャンス！＞
はなまる市場では毎週末に様々な農産イベントを開催しております。
今回のいちごまつり期間は、南房総産のいちごをお得にGETできるチャンス！！
大人も子供も真剣勝負ミニゲームを開催！
※イベントは9:00～11:00の開催 ※おひとり様1回限り ※農産物が無くなり次第終了
■3月6日(金)
自分の舌を信じて！いちご3種食べ比べ『利きいちごチャレンジ』 ※南房総産
参加費：300円(税込)
3種類のいちごをお召し上がりいただいた後、目隠しをして食べたいちごはどの品種！？
利きいちごチャレンジ初開催です！
見事正解した方へ紅白のカップいちごをプレゼント。残念ながらはずれてしまった方もご安心ください！参加賞のミニカップいちごをご用意しました！
南房総産の様々な品種のいちごを食べ比べできるチャンス。利きいちごをお楽しみいただきながら、お気に入りのいちごにも出会えるかも！？
■3月7日(土)・8日(日)
くじらHITでいちごGET！ボール投げミニゲーム ※南房総産
参加費：500円(税込)
くじらの的を狙ってボールを投げるはなまる市場人気のイベント。
今回は南房総産の特大パックのいちごをかけて大人も子供も真剣！
3球勝負です！ぜひご参加ください。
■道の駅ローズマリー公園はなまる市場 いちごまつり ～物販編～
＜千葉県オリジナル品種のチーバベリーを使ったショコラタルトが登場＞
～甘酸っぱい苺とショコラの調和～
チーバベリーパウダーを使用したいちごチョコレートと、ホワイト焼きチョコを重ねた甘味と酸味のコントラストが◎「旅の思い出」として、また「大切な方へのギフト」としてもおすすめの商品が登場します！
チーバベリーパウダーを使用したいちごチョコレートを使用
ホワイト焼きチョコを重ねた甘味と酸味のコントラストが特徴
●約10年の歳月をかけて誕生した「チーバベリー」
「チーバベリー」は、千葉県が約10年の歳月をかけて育成したオリジナルいちごの品種です。
大粒で果汁が豊富、甘味と程よい酸味のバランスに優れ、香りが高いことが特長です。本商品には、千葉県山武市の小山ファームで栽培された、大粒でジューシーなチーバベリーを使用しています。
【チーバベリーショコラタルト】
発売日 ： 2026年3月6日
内容量・価格： 4個入 1,250円(税込)／8個入 2,480円(税込)
賞味期限 ： 300日
原材料 ： 千葉県産チーバベリー使用
販売者 ： 株式会社菜花の里
4個入り／8個入り
パッケージも鮮やかな赤が目を引く華やかな仕様です。ぜひお買い求めください！！
●はなまる市場から旬のいちごを通じて春の訪れをお届けします！
イベント詳細ははなまる市場の店頭・公式サイト・SNSをチェック！
【詳細はSNSにて随時発信】
Instagram：@hanamaruichiba
https://www.instagram.com/hanamaruichiba/
■道の駅ローズマリー公園内はなまる市場について
はなまる市場は「南房総の美味しさをあなたに伝えたい」をコンセプトとした食のテーマパークとして道の駅ローズマリー公園内にオープンしました。店内は地元の農産物や、地のものを生かした加工品など、南房総の食の魅力に溢れています♪採れたてで鮮度の良い農産物、地元食材を使用したお土産品等、南房総の“おいしい”食材がいっぱい！約1,500アイテムの商品が所狭しと陳列され、お野菜、お土産品のご試食もご用意しております。
■店舗概要
店舗名 ： 道の駅ローズマリー公園内 はなまる市場
所在地 ： 〒299-2521 千葉県南房総市白子1501番地ローズマリー公園内
施設 ： 駐車場135台(うち大型バス8台)、トイレ、
農林水産物・加工品等物販施設、飲食施設
アクセス ： 富津館山道路冨浦ICより13km(約25分)
TEL ： 0470-28-4030
営業時間 ： 9：00～17：00(年中無休)
公式サイト ： https://www.hanamaruichiba.com/
公式Instagram： https://www.instagram.com/hanamaruichiba/
■会社概要
会社名 ： 株式会社菜花の里
所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番
代表者 ： 河越 康行
設立 ： 1983年7月
事業内容： 道の駅の管理運営、観光土産品の開発、製造及び販売工芸品、
民芸品の加工及び販売、食料品の販売
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://www.saikanosato.co.jp
■イベントポスター
■スイーツメニュー
■チーバベリーショコラタルト
