株式会社CUVE（東京都中央区）は、3月8日の国際女性デーに開催される「HAPPY WOMAN FESTA 2026 TOKYO」に出店し、ドネーション企画『BUY ONE, 5 COINS』を実施いたします。【本企画について】当社は、一般社団法人HAPPY WOMANが3月8日の国際女性デーに開催する「HAPPY WOMAN FESTA 2026 TOKYO」（会場：国際連合大学 1F Annex、東京都渋谷区神宮前5-53-70）に伴い、同日同場所で催されるFarmers Marketに出店いたします。この当日に限り、トピナンティー（税込1,980円）を1つご購入いただくと、HAPPY WOMAN基金へ5 COINS（500円）が寄付されるドネーション企画『BUY ONE, 5 COINS』を開催いたします。【トピナンティーについて】トピナンティーは、社会で活躍する女性をヘルスケアの側面からサポートするというコンセプトで開発され、フランス料理でよく使われるオーガニックのトピナンブール（菊芋）を焙煎してお茶にしました。含有するイヌリンが腸内でビフィズス菌などの善玉菌のエサになることで、腸内環境を整えることが期待できます。近年の研究では、腸内環境と幸せホルモンと言われるセロトニンの分泌に関連があることが報告されています（脳腸相関）。本企画を通じて、より多くの女性が日頃の水分補給で腸と心を整え、ますます活躍いただきたいとの想いで実施いたします。

トピナンティー（Topinamtea）の詳細情報については、以下の公式サイトをご参照ください。https://www.topinamtea.com

お問い合わせ先会社名：株式会社CUVE代表取締役：宮武拓也所在地：東京都中央区銀座1-12-4 N&E BLD 7階info@topinamtea.com