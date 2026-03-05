《医師・歯科医師・薬剤師向け》無料オンラインセミナー3/29(日)朝10時開催 『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』福田 克彦 先生(統合医療センター福田内科クリニック / 副院長)
セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年3月29日(日)に、福田 克彦 先生(統合医療センター福田内科クリニック / 副院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』を開催します。
34-1見どころ
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』
福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック / 副院長
Children's Health Defense Japan・ZeroSpike Project Japan / 代表
1)「MAKE AMERICA HEALTHY AGAIN」アジェンダ
2)COVIDパンデミック禍の教訓と今後の対策
3)更年期・腎不全・がんの統合医療
4)小児突然死・自閉症・慢性疾患の食事改革
※キーワード：米国医療改革、新興感染対策、成人統合医療、小児環境保全
▼参加登録(無料)はこちらから▼
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y96x5vOVQ_eRlhyLzzEv-Q#/registration
◇講師紹介◇
福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック / 副院長
Children's Health Defense Japan・ZeroSpike Project Japan / 代表
《ご経歴》
鳥取大学医学部卒、同大学院医学系研究科博士課程修了
平成18年 統合医療センター福田内科クリニック 副院長
Children's Health Defense Japan / ZeroSpike Project Japan 代表
著書 「ワクチン後遺症社会の到来」
共著 「イベルメクチン―世界の臨床医による証言」
「ワクチン後遺症に悩む患者と治療法を模索する主治医のためのGPS的羅針盤」
監訳 「VAXXEDIII AUTHORISED TO KILL」
「Exclusive Introducing Homeopathy」
「Inside mRNA Vaccine Injury」
「The Big Picture」他
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 1
開催日時 ： 2026年3月29日(日) 10：00～12：00
開催形式 ： Zoomオンラインセミナー
プログラム ： 10：00オープニング・主催者挨拶
10：20『Make Japan Healthy Again, too!
-半世紀ぶりの医療改革課題とは-』
福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda
統合医療センター福田内科クリニック / 副院長
Children's Health Defense Japan・
ZeroSpike Project Japan / 代表
12：00エンディング
参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ： 1,000人
お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y96x5vOVQ_eRlhyLzzEv-Q#/registration
企画・主催 ： セリスタ株式会社
Tel ： 03-3863-1003
E-mail ： info@selista.jp
Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp
是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。
■会社概要
社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.
所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F
URL ： https://www.selista.jp/
代表取締役： 伊藤 承正
事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売
サプリメントの開発・販売
経営コンサルティング