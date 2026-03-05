セリスタ株式会社(東京都千代田区　代表取締役　伊藤 承正)は、2026年3月29日(日)に、福田 克彦 先生(統合医療センター福田内科クリニック / 副院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』を開催します。


34-1見どころ


◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『Make Japan Healthy Again, too! -半世紀ぶりの医療改革課題とは-』

福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda

統合医療センター福田内科クリニック / 副院長

Children's Health Defense Japan・ZeroSpike Project Japan / 代表


1)「MAKE AMERICA HEALTHY AGAIN」アジェンダ

2)COVIDパンデミック禍の教訓と今後の対策

3)更年期・腎不全・がんの統合医療

4)小児突然死・自閉症・慢性疾患の食事改革

※キーワード：米国医療改革、新興感染対策、成人統合医療、小児環境保全


▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y96x5vOVQ_eRlhyLzzEv-Q#/registration



◇講師紹介◇

福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda

統合医療センター福田内科クリニック / 副院長

Children's Health Defense Japan・ZeroSpike Project Japan / 代表


《ご経歴》

鳥取大学医学部卒、同大学院医学系研究科博士課程修了

平成18年　統合医療センター福田内科クリニック 副院長

Children's Health Defense Japan / ZeroSpike Project Japan 代表


著書　「ワクチン後遺症社会の到来」

共著　「イベルメクチン―世界の臨床医による証言」

　　　「ワクチン後遺症に悩む患者と治療法を模索する主治医のためのGPS的羅針盤」

監訳　「VAXXEDIII AUTHORISED TO KILL」

　　　「Exclusive Introducing Homeopathy」

　　　「Inside mRNA Vaccine Injury」

　　　「The Big Picture」他



◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名　　　： 『Sunday Wellness Breeze』Season 34 Stage 1

開催日時　　： 2026年3月29日(日) 10：00～12：00

開催形式　　： Zoomオンラインセミナー

プログラム　： 10：00オープニング・主催者挨拶

　　　　　　　 10：20『Make Japan Healthy Again, too!

　　　　　　　　　　　-半世紀ぶりの医療改革課題とは-』

　　　　　　　 福田 克彦 先生 / Dr. Katsuhiko Fukuda

　　　　　　　 統合医療センター福田内科クリニック / 副院長

　　　　　　　 Children's Health Defense Japan・

　　　　　　　 ZeroSpike Project Japan / 代表

　　　　　　　 12：00エンディング

参加費　　　： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象　　　　： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

　　　　　　　 ※一般の方はご参加できません。

定員　　　　： 1,000人

お申込み方法： 下記リンクよりご登録ください。

　　　　　　　 https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_y96x5vOVQ_eRlhyLzzEv-Q#/registration

企画・主催　： セリスタ株式会社

Tel　　　　 ： 03-3863-1003

E-mail　　　： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp


是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。



■会社概要

社名　　　： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地　　： 〒101-0032　東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL　　　 ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容　： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

　　　　　　 サプリメントの開発・販売

　　　　　　 経営コンサルティング