世界のサプライチェーン再構築が加速し、製造業を取り巻く競争環境が一層厳しくなる中、「膨大な企業・展示会リソースをいかに実効性のある商機へと転換するか」は、多くの製造業企業にとって共通の課題となっています。展示会の選定に迷う、顧客開拓が非効率、コストは増えるのに成果が見えにくい――こうした状況が、出展そのものへの不安を招いています。

こうした課題を解決するため、FNA調達・拡販支援ツール「Ver.2.0」を正式にリリースいたしました。





URL： https://fna.cn/front/action/detail/475?type=industry









■FNA調達・拡販支援ツールとは

FNAは長年蓄積してきた膨大な展示会データを基盤に、業界動向、製品トレンド、企業情報などの中核的な情報を体系化しています。中国主要展示会の出展企業を網羅するデータベースを通じて、調達先開拓や販路拡大に最適なパートナー企業を効率的に検索できます。

「Ver.2.0」は、製造業企業が展示会出展、顧客開拓、調達先探索において抱える実際のニーズに応えるため、システムとデータでプラットフォームを大幅に強化しました。主な機能強化点は以下の通りです。





FNA調達・拡販支援ツール





【展示会データと企業情報を起点に、出展意思決定を高度化】

年間500件以上の展示会情報と12万社超の企業情報を継続的に更新。業界動向、製品情報、企業プロフィールをデータベース化し、北京、上海、広東、西安、重慶など中国主要の製造業展示会における出展企業情報を網羅しています。





ウェブサイト画面1

ウェブサイト画面2

ウェブサイト画面3





潜在顧客・サプライヤー・パートナー候補を効率的に検索でき、展示会情報と企業データを連動させることで、産業チェーンの上流から下流までを横断する情報基盤を構築します。これにより、展示会現場での商談効率と質を大きく向上させ、より確実な市場分析・意思決定を支援します。





在中国日系企業プラットフォーム





【8,000社以上の日系製造・商社データで、高精度のマッチングを実現】

日中製造業の協業ニーズに応えるため、本ツールには8,000社以上の日系製造・貿易企業データを統合しました。中国での事業展開状況、顧客属性、サプライチェーン動向、リソース状況などの包括的な情報を提供し、中国日系企業エコシステムを的確に洞察し、日中の製造リソースを効率的に連携させます。





ウェブサイト画面4





FNAが独自に構築した産業情報基盤とAI技術による高度な分析により、企業の事業領域や顧客プロフィールを明確化し、中国進出日系企業との最適なマッチングを支援します。





【「厳選データベース×AIスマートマッチング」で、コスト削減と効率化を実現】

製造業企業が展示会出展や市場開拓において直面する実務上のニーズに的確に応えるため、FNA調達・拡販支援ツール「Ver.2.0」は出展支援機能を一層強化しました。





ウェブサイト画面5

ウェブサイト画面7





出展企業検索から展示会レポートのダウンロードまで、「厳選データベース」と「AIスマートマッチング」を組み合わせることで、商機リードの質と商談転換率の向上を実現します。





FNA調達・拡販支援ツール「Ver.2.0」





中国進出日系企業のリソースと確実につながる、新たな顧客開拓のパラダイムへ。データとAIを実務の意思決定に活かし、すべての出展と市場投入を可視化し、持続可能な商機へと変えていきます。