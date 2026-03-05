江戸前寿司の伝統を活かした「板前寿司」の新業態『江戸湾直送 東京すし街道』(運営：株式会社 板前寿司ジャパン)は、2026年3月6日(金)より、物価高を吹き飛ばす「ダブルわくわく大作戦」を開催いたします。とろサーモン等の人気ネタを通常価格の最大70％OFFで提供するほか、お子様メニューもすべて半額。進級・入学の門出を、家族みんなで「お腹いっぱい」お祝いいただけます。





ダブルわくわく大作戦





■【衝撃価格】サーモン祭り全7品「1皿200円～」

大人から子供まで不動の人気を誇る「サーモン」を、この期間だけの特別価格で大放出します。

炙りとろサーモン(2貫)：通常620円 → 200円(税込) 【67％ OFF】

とろサーモン(2貫) ：通常660円 → 200円(税込) 【70％ OFF】

漬けサーモン(2貫) ：通常540円 → 200円(税込) 【63％ OFF】

サーモン刺身(4切) ：通常1,280円 → 400円(税込) 【68％ OFF】

サーモン3貫にぎり ：通常790円 → 300円(税込) 【62％ OFF】

※価格はすべて税込です。





とろサーモン





漬けサーモン





サーモン刺身





サーモン3貫にぎり





■【お祝い応援】キッズメニューは「全品半額」＆おもちゃ付

進級・入学のお祝いに、お子様が主役になれる豪華なセットを、採算度外視の半額でご提供します。

お子様お重(みそ汁付) ：通常980円 → 490円(税込)

お子様サッカーボール(みそ汁付)：通常1,280円 → 640円(税込)

※すべてのお子様メニューに「お楽しみおもちゃ」がセットになります。





お子様お重





お子様サッカーボール





■開発の背景：春の門出を、家族みんなの笑顔で祝ってほしい

3月は進級や入学、卒園など、お子様の成長を感じる大切な節目です。物価高が続く昨今ですが、「お祝いの日くらいは、お財布を気にせず、家族全員でお腹いっぱいお寿司を楽しんでほしい」という想いから、今回の『ダブルわくわく大作戦』を企画いたしました！パパ・ママも、お子様も、みんなが“わくわく”する時間を、江戸湾直送 東京すし街道がプロデュースします。









■実施店舗

店名 ：江戸湾直送 東京すし街道

所在地 ：東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場6F

電話番号：03-6457-1151

営業時間：火～金：11：30～15：00 / 17：00～21：00

土日祝：11：30～15：00 / 17：00～22：00

※ラストオーダー：各閉店時間の30分前(フード・ドリンク共通)

定休日 ：月曜日(祝日の場合は翌火曜日)

席数 ：100席(カウンター12席、テーブル17卓・88席)

アクセス：ゆりかもめ「台場駅」徒歩1分、「お台場海浜公園駅」徒歩3分

りんかい線「東京テレポート駅」徒歩6分

首都高速11号台場線「台場出口」より約3分





【ご予約はこちら】

https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131306/13277320/





店頭看板





店頭





店内カウンター





店内フロアー