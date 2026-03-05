【最大70％OFF】江戸湾直送 東京すし街道、春の爆安祭！サーモン1貫100円＆キッズメニュー半額の『ダブルわくわく大作戦』3月6日(金)開幕！
江戸前寿司の伝統を活かした「板前寿司」の新業態『江戸湾直送 東京すし街道』(運営：株式会社 板前寿司ジャパン)は、2026年3月6日(金)より、物価高を吹き飛ばす「ダブルわくわく大作戦」を開催いたします。とろサーモン等の人気ネタを通常価格の最大70％OFFで提供するほか、お子様メニューもすべて半額。進級・入学の門出を、家族みんなで「お腹いっぱい」お祝いいただけます。
ダブルわくわく大作戦
■【衝撃価格】サーモン祭り全7品「1皿200円～」
大人から子供まで不動の人気を誇る「サーモン」を、この期間だけの特別価格で大放出します。
炙りとろサーモン(2貫)：通常620円 → 200円(税込) 【67％ OFF】
とろサーモン(2貫) ：通常660円 → 200円(税込) 【70％ OFF】
漬けサーモン(2貫) ：通常540円 → 200円(税込) 【63％ OFF】
サーモン刺身(4切) ：通常1,280円 → 400円(税込) 【68％ OFF】
サーモン3貫にぎり ：通常790円 → 300円(税込) 【62％ OFF】
※価格はすべて税込です。
とろサーモン
漬けサーモン
サーモン刺身
サーモン3貫にぎり
■【お祝い応援】キッズメニューは「全品半額」＆おもちゃ付
進級・入学のお祝いに、お子様が主役になれる豪華なセットを、採算度外視の半額でご提供します。
お子様お重(みそ汁付) ：通常980円 → 490円(税込)
お子様サッカーボール(みそ汁付)：通常1,280円 → 640円(税込)
※すべてのお子様メニューに「お楽しみおもちゃ」がセットになります。
お子様お重
お子様サッカーボール
■開発の背景：春の門出を、家族みんなの笑顔で祝ってほしい
3月は進級や入学、卒園など、お子様の成長を感じる大切な節目です。物価高が続く昨今ですが、「お祝いの日くらいは、お財布を気にせず、家族全員でお腹いっぱいお寿司を楽しんでほしい」という想いから、今回の『ダブルわくわく大作戦』を企画いたしました！パパ・ママも、お子様も、みんなが“わくわく”する時間を、江戸湾直送 東京すし街道がプロデュースします。
■実施店舗
店名 ：江戸湾直送 東京すし街道
所在地 ：東京都港区台場1丁目7番1号 アクアシティお台場6F
電話番号：03-6457-1151
営業時間：火～金：11：30～15：00 / 17：00～21：00
土日祝：11：30～15：00 / 17：00～22：00
※ラストオーダー：各閉店時間の30分前(フード・ドリンク共通)
定休日 ：月曜日(祝日の場合は翌火曜日)
席数 ：100席(カウンター12席、テーブル17卓・88席)
アクセス：ゆりかもめ「台場駅」徒歩1分、「お台場海浜公園駅」徒歩3分
りんかい線「東京テレポート駅」徒歩6分
首都高速11号台場線「台場出口」より約3分
【ご予約はこちら】
https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131306/13277320/
店頭看板
店頭
店内カウンター
店内フロアー