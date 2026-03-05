国際女性デーを記念して“みんなの笑顔のためにキャンペーン”実施

コラントッテの女性ブランド『Lierrey』

商品代金の一部を世界中の女性の健康と権利を守るホワイトリボン活動に寄付

公式サイト：https://lierrey.colantotte.jp Instagram：＠lierrey_official X：@LierreyJP

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已)の女性の不調に寄り添うブランド『 Lierrey（リエリィ）』。本ブランドが展開する「チャリティーアクセサリー」は商品代金の10％が国際協力NGOジョイセフのホワイトリボン活動に寄付されます。ホワイトリボンの取り組みがさらに広がるよう、国際女性デーの3月8日よりXキャンペーンを実施いたします。

“みんなの笑顔のためにキャンペーン”概要

ホワイトリボンは女性の健康と権利を伝える国際的なシンボルとして、1999年にアメリカで誕生。Lierreyの「チャリティーアクセサリー」の売上代金の一部がホワイトリボン活動に寄付され、世界の女性たちの支援になります。この支援の輪を多くの人に知っていただくために“みんなの笑顔のために キャンペーン”を実施いたします。

＜参加方法＞ ①Lierrey公式Xアカウント@LierreyJP をフォロー

②対象ポストに「いいね♡」

③リポスト

＜期間＞ 国際女性デー 2026年3月8日（日）～31日（火）23:59

＜賞品＞ Lierrey チャリティーアクセサリー（ネイビー、ホワイト、グリーン、ピンク）の

いずれかを各色１名ずつ計４名様

Lierrey チャリティーアクセサリー 商品概要

カラフルなコード紐と高級感のあるゴールドプレートで様々なコーディネートにマッチする腕用チャリティーアクセサリー。ワンポイントで日常を華やかに彩りながら、血流をケアし、腕のコリ改善に寄与します。長時間のデスクワークで腕のコリが気になる方にぴったりの商品です。

・磁束密度160ミリテスラ×2個の磁石を独自の配列でプレート部分に配置

・サスティナブルな再生磁石、リユースパッケージ使用でより環境に優しく

・カラーは全4色で展開していた本アイテム。現在、販売はグリーンのみのご用意となりました。

さりげなく差がつく一色。派手すぎず、地味すぎない。大人のカジュアルにちょうどいいカラーです。

製品詳細ページ：https://lierrey.colantotte.jp/product/charity-item/

＜寄付の宛先＞

世界のどこにいても女性が健康で、自分の人生を自分で決められるよう

支援する国際協力NGO「ジョイセフ」のホワイトリボンに商品代金の

10%を寄付いたします。

国際協力NGO「ジョイセフ」公式サイト： https://www.joicfp.or.jp/jpn/

Lierreyが取り組む女性支援のための活動

『Lierrey（リエリィ）』は、自分を守ることが誰かを守ることにつながるようなアクションも組み合わせ、女性たちの健やかな生き方をサポートしていきたいと考えています。

世界の女性の支援につながり気負うことなく社会貢献ができるチャリティーアイテムの販売に加え、ジョイセフから発足したチャリティーアクション「ホワイトリボンラン」に参加します。

3月8日の 国際女性デーに向けて「走ろう。自分のために。誰かのために。」というスローガンのもと、同じ公式Tシャツを着て世界の女性のために走り、支援の輪を広げ、1人でも多くの人を笑顔にできればと考えています。

ホワイトリボンラン公式サイト：https://white-ribbon.org/white-ribbon-run/

マグネライフ・ケアについて

磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究データを活かし、血行を改善する磁気の効果を最大化するために、N極とS極を交互に配列。磁力が繋がることで点ではなく面で磁力の効果が得られ、装着部位のコリの改善及び血行の改善が期待できます。

毎日の生活に溶け込み、ケアを日常化できるデザインと確かな技術を両立した「マグネライフ・ケア」で体の不調をケアします。









Lierreyネックレス 着用中のイメージ 広範囲に届く独自のN極S極交互配列

『Lierrey』について

女性たちに、笑顔の“流れ”をつくりたい。そんな想いから誕生

多忙でケアが大事になってくるものの、なかなか時間が割けない現代の女性。そんな女性を一人でも多く笑顔にすることで、家族や社会も笑顔にしたいという考えの下、ブランド『Lierrey』は誕生しました。

『Lierrey』では体の悩みを本質的に見直し、長年の磁気研究を軸に血流などの“流れ”に着目。日常的なケアをトータルに組み合わせ、暮らしながら整えていく「マグネライフ・ケア」を提案。自分を守ることが誰かを守ることにつながるようなアクションも組み合わせ、女性たちの健やかな生き方をサポートしてまいります。

ブランドサイト：https://lierrey.colantotte.jp/

『Lierrey』の販売・ショップ

・コラントッテ直営店

https://lierrey.colantotte.jp/official-store/

・コラントッテ公式サイト

https://www.colantotte.jp/search?brand_code=lierrey

・コラントッテ公式ショップ

【楽天市場】https://www.rakuten.ne.jp/gold/colantotte-official/special/lierrey/

【Yahoo！ショッピング】https://store.shopping.yahoo.co.jp/colantotte-official/lierrey.html

【Amazon】https://x.gd/vDYZt

磁気の健康ケアのメカニズム

「血流を改善する」磁気のチカラ

着用すると血流や筋肉に作用し、筋肉内の血行を改善することで、コリの悪循環を断ち切ります。

●女性に嬉しい磁気の３つの特長

1. つけっぱなしでOK：湿布や塗り薬のように貼り替えや塗りなおしがないから、つけたままで大丈夫

2. 薬剤を使わないからやさしい：薬剤を使わないから、肌への負担が少ない

3. 環境やお財布にもやさしい：繰り返し使用でき、電池や充電も不要

独自の血流改善アプローチ

血行を改善する磁気の効果を、より最大化するためにコラントッテ独自のN極S極を交互配列で磁石を配置。磁力が繋がることで点ではなく面でより広範囲で磁力の効果が得られます。磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究が活かされています。