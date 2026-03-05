原因は自分にある。7人全員主演ドラマ

「宇宙人の幸福（ハピネス）論」メインビジュアル本日解禁！

地球に不時着した7人の宇宙人が遭遇したのは…スイーツ！？

原因は自分にある。が演じる“ハピナ星人”のビジュアル＆イラストを公開



「宇宙人の幸福（ハピネス）論」 ©日本映画放送 ひかりTV



「日本映画専門チャンネル」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）と「ひかりTV」を運営する株式会社アイキャスト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：永田勝美）は、共同で製作した、原因は自分にある。のメンバー全員が主演を務めるドラマ「宇宙人の幸福（ハピネス）論」のメインビジュアルを発表しました。

原因は自分にある。（略称：ゲンジブ）は、スターダスト所属のダンス＆ボーカルグループで、メンバー全員が俳優としても大活躍中。そんな7人が一堂に会して、それぞれ視覚・聴覚・嗅覚・触覚・味覚・アイディアを感じる知覚に加え、心を感じる心覚に長けた宇宙人を演じます。個性豊かな7人が、スイーツづくりを通して“本当の幸せ”を見つける、ハートフルで少し不思議な世界観の物語をお楽しみください。

本作は、「日本映画専門チャンネル」にて3月25日（水）よる8時～3夜連続放送。映像配信サービス「Lemino」および「ひかりTVビデオサービス」では4月25日（土）～3週連続配信予定。

ドラマ撮影直後の 『原因は自分にある。』 メンバーからコメントが到着！





【味覚族 シータ役】大倉 空人

ゲンジブ7人が主演を務める機会をいただき、すごく嬉しいです。

監督には「観測者に喜んでもらえる作品を作りたい」とお話しいただき、姫役の宮崎莉里沙さんも僕たちの楽曲の振り付けを覚えてくださり、愛が溢れる現場でした。そんな素敵な現場で撮影した作品が面白くないわけない！ぜひご期待ください！





【触覚族 ユンビ役】小泉 光咲

僕が所属する『原因は自分にある。』のメンバー全員が主演するドラマということもあり、和気あいあいと撮影に臨むことができました。いつもの僕らとは違う、役としての7人の掛け合いをぜひお楽しみください！





【聴覚族 ミミル役】桜木 雅哉

メンバー全員で主演ドラマを撮影できたこと、嬉しく思います。

普段からずっとそばにいるメンバーたちと役を通して話すことは、すごく新鮮で素敵な経験となりました。

一見、宇宙人がケーキを作る話のように思えますが、日常の人間関係も描いた作品になっているので、ぜひ観てください。





【視覚族 メロウ役】長野 凌大

宇宙人役はもちろんメンバーと演技をすることは新鮮でした。素敵なキャストやスタッフさんに囲まれて、撮影がすごく楽しかったです。ゲンジブ全員が宇宙人だったら…？？観ていただければ、この疑問が晴れるはず！！よろしくお願いいたします。









【知覚族 ノア役】武藤 潤

メンバー全員でドラマの主演を務められたことが本当に嬉しいです。みんなと過ごした時間が多いからこそ、一緒に宇宙人役を演じて、今まで見たことのなかった表情などがたくさんあるな！と感じ、楽しみながら撮影できました。とても面白い作品になっているので、お楽しみください！！









【心覚族 コロロ役】杢代 和人

メンバー全員でのお芝居は新鮮で、ものすごく楽しかったです。常に笑いが絶えない現場で元気をもらえました。初めて宇宙人を演じましたが、コロロは心優しく穏やかなので、いつもとのギャップにも注目してほしいです。笑いもありつつ。心温まるシーンもあるので。たくさんの方に観ていただきたいです！









【嗅覚族 ハンナ役】吉澤 要人

『原因は自分にある。』に、このような素敵な作品に携われる機会をいただけたこと、本当に感謝しています。メンバー全員でお芝居をする日々は、とても新鮮で刺激的な時間でした。宇宙人たちが試行錯誤を重ね、絆を深めていく姿をぜひ楽しんでいただきたいです！

作品情報

「宇宙人の幸福（ハピネス）論」（全3話）

出演: 原因は自分にある。 （大倉空人、小泉光咲、桜木雅哉、長野凌大、武藤潤、杢代和人、吉澤要人） 、

宮崎莉里沙、ゴリ（ガレッジセール）ほか

脚本: 生粼文乃 演出: 田原秀雄 制作協力: 日テレ アックスオン/アバンズゲート

＜あらすじ＞

ダンス＆ボーカルグループ『原因は自分にある。』のメンバーが宇宙人役を熱演！ 惑星ハピナの姫とともに地球に不時着した７人の宇宙人たち。彼らの目的はただ一つ、姫の“ハピナパワー＝幸せ”を満たす食べ物を見つけること。宇宙人たちは洋菓子店を営む一人のパティシエに出会い、彼のスイーツこそが姫の幸せを満たす最高の食べ物であることに気づく。そして彼に弟子入りをし、スイーツづくりに挑むのだが……。特殊な感覚を持つ７人の宇宙人とパティシエが、スイーツづくりを通して“本当の幸せ”について考える、ちょっと不思議で心温まる物語。

放送：日本映画専門チャンネル 3月25日（水）よる8時～ 3夜連続放送（1話ずつ）

配信：Lemino／ひかりTVビデオサービス 4月25日（土） 3週連続配信



「宇宙人の幸福（ハピネス）論」©日本映画放送 ひかりTV



★ 目指せ、ゲンジブとの共演！ドラマ出演をかけた、21人のスタダ俳優によるオーディション番組も放送

「宇宙人の幸福（ハピネス）論」THE AUDITION

放送：日本映画専門チャンネル 3月14日（土）よる10時30分～ 放送

配信：Lemino／ひかりTVビデオサービス 4月25日（土） 配信開始

さらに！日本映画専門チャンネルでしか観られない

メンバーの素顔がたっぷり詰まったメイキング番組もお届け！



「宇宙人の幸福（ハピネス）論」THE MAKING ©日本映画放送 ひかりTV



「宇宙人の幸福（ハピネス）論」THE MAKING

放送：日本映画専門チャンネル 3月27日（金）よる8時30分～（第3話放送終了後）放送

特設HP： https://www.nihon-eiga.com/osusume/genjibu/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

＜日本映画専門チャンネルではプレゼントキャンペーンも実施＞

「宇宙人の幸福（ハピネス）論」の放送を記念して、ここでしか手に入らないオリジナルアクリルシールを、スカパー！日本映画専門チャンネル（BS255）を契約し、特設HP内の専用フォームからご応募いただいた方全員にプレゼント。詳細は、日本映画専門チャンネル特設HPをチェック！

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「宇宙人の幸福（ハピネス）論」オリジナルグッズ発売決定！！！

詳細は、日本映画専門チャンネル公式Xにて随時更新予定♪ https://x.com/nihoneiga

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

日本映画専門チャンネルについて https://www.nihon-eiga.com/

最新作から不朽の名作まで幅広い日本映画を中心に放送するチャンネルです。視聴方法は、ひかり TV／スカパー！／J:COM／ケーブル TV

視聴可能世帯数 666 万世帯（2025 年 12月末現在）

ひかりTVについて https://www.hikaritv.net/

インターネットを通じてご自宅のテレビやパソコン、スマートフォン・タブレット端末などさまざまな機器で、人気の映画やドラマ、アニメなどのビデオ作品や専門チャンネルなどをお楽しみいただける映像サービスです。

Lemino®について https://lemino.docomo.ne.jp/

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

※1「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」の月額使用料は1,650円（税込）です。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。