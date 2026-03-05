「AI活用コンサルティング」と「補助金活用支援」を一体提供する新サービスを開始 ～AI導入補助金（旧IT導入補助金）等を活用し、コストを抑えた業務自動化ワークフローの構築を伴走支援～
有限会社野田収一事務所（屋号：オルタナティブコンピュータ、所在地：東京都三鷹市、代表：野田収一）は、業務自動化ツール「n8n」と生成AIを組み合わせた「AI活用コンサルティング」に、IT導入補助金等の申請支援を組み合わせた一体型サービスの提供を本格開始いたします。
国内でも希少なn8n公認クリエーターが、企業の個別業務に最適化した自動化ワークフローを設計。補助金活用による実質的なコスト負担を抑えた導入スキームにより、中小企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を強力に推進します。
■ サービスの特長：「コンサルティング」×「補助金支援」の相乗効果
多くの中小企業において、AIや自動化ツールの導入は「高額な初期コスト」と「自社業務への適合性」が大きな障壁となっています。本サービスは、これら2つの課題を同時に解決します。
◎AI活用コンサルティング（n8nによる独自設計）
既存のITツール（Google Workspace、kintone、会計ソフト等）をn8nで連携させ、各社専用のオーダーメイドな自動化ラインを構築します。
◎補助金活用支援（コストの最適化）
AI導入補助金（旧IT導入補助金）等の活用を前提とした導入計画を策定。申請から実績報告までを一貫して伴走支援することで、高品質なシステムを実質的な低コストで導入可能にします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342621/images/bodyimage1】
（画像：第1回：カオス（混沌）からの脱却。アナログ業務に忙殺される経営者のデスク）
■ 具体的な解決パッケージ
- 不動産・法務: 契約書類の自動生成フローを構築し、月間約10時間の事務工数を削減。
- 営業・販促: 名刺撮影からお礼メール送信、顧客リスト登録までの全自動化。
- 経理・事務: 領収書AI解析と会計ソフトの自動連携による月末負担の軽減。
■ 【PRリリース連載企画】デスクから「事務の山」が消えるまで
本リリースより、AI導入によって経営者のデスクが「浄化」されていく過程を10枚のビジュアルで描きます。
第1回テーマ：カオス（混沌）からの脱却
山積みの領収書や名刺といった「負」の業務を、セキュリティ（IPA SECURITY ACTION ★★）と技術によって整理し、経営者が本来向き合うべき「創造的な時間」を取り戻すプロセスを公開していきます。
■ 詳細・お問い合わせ（LP）
一体提供サービスの概要および無料相談（Step 01）の予約は、以下の特設サイトより承っております。
URL: https://alternativecomputers.org/lp/
※弊社の情報セキュリティへの取り組みについても公開しております
お気軽にお問い合わせください。
配信元企業：有限会社野田収一事務所
