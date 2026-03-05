AIリーガルOS「AILEX」、最高裁判所 裁判例検索システム連携および 6カテゴリ横断AI要約機能をリリース ―courts.go.jp と連携し、判例調査からAI要約まで一気通貫で提供―
AILEX合同会社（所在地：東京都渋谷区）は、弁護士向けAIリーガルOS「AILEX」において、最高裁判所が運営する裁判例検索システム（courts.go.jp）と連携した「裁判例検索 × AI要約」機能を新たにリリースしました。
最高裁判所判例集・高等裁判所判例集・下級裁判所裁判例速報・行政事件裁判例集・労働事件裁判例集・知的財産裁判例集の6カテゴリを横断検索し、AIが争点・判示事項・結論・実務上の示唆を構造化して要約するまでを、AILEXの画面を離れることなく完結できます。
■ 開発の背景
弁護士が判例調査に費やす時間は、法律実務における大きな負担のひとつです。裁判所のウェブサイトで検索し、PDFを開いてテキストを確認し、重要箇所を手動でまとめる――この一連の作業は、特に独立開業の弁護士や少人数事務所において、業務効率化の余地が最も大きい領域として挙げられてきました。
AILEXは、弁護士へのヒアリングを通じて「判例を探しながら、即座に実務的な示唆を得たい」「複数カテゴリを横断したい」「検索結果をそのまま文書生成に活かしたい」という現場の声を受け取り、本機能を開発しました。
■ 機能の詳細
本機能は、AILEXのプラットフォーム上で以下の操作を提供します。
（1）6カテゴリ横断検索
最高裁判所・高等裁判所・下級裁判所（速報）・行政事件・労働事件・知的財産の6カテゴリを、単一の検索インターフェースから横断検索できます。キーワード・事件名・参照法条・裁判年月日による絞り込みに対応しています。
（2）検索結果の一覧表示
裁判所名・裁判年月日・事件番号・全文PDFリンクをカード形式で表示します。裁判所のウェブサイトへのリンクも同時に表示されるため、原文への即時アクセスが可能です。
（3）AI要約（構造化サマリー）
各判例の詳細ページから「AI要約」を実行すると、AIが判例全文を解析し、【事件概要】【主な争点】【判示事項・法律判断】【結論・主文の要旨】【実務上の注意点・示唆】の5項目に構造化して出力します。
（4）全ユーザー共有キャッシュ
一度生成されたAI要約は、事務所内の全ユーザーが即時参照できる共有キャッシュとして保存されます。同一判例への2回目以降のアクセスは待機時間なく表示されます。
（5）AIエージェント連携
AILEXに搭載されたAIエージェント（チャット）に対して「○○事件に関する最高裁判例を調べて」と自然言語で依頼するだけで、裁判例検索を実行し結果を返す「search_hanreiツール」を追加しました。
■ 守秘義務・適法性への対応
本機能では、AIによる要約処理に対象判例のテキストのみを使用します。依頼者の個人情報や事件情報は一切送信しません。裁判例テキストは、すでに公開された司法情報であり、依頼者への同意説明を要する個人情報には該当しません。
AILEXのコア技術であるPIIマスキング（PIIMasker）は本機能の対象外ですが、守秘義務への配慮としてAI要約結果には常時免責事項を表示します。
※ AI要約は参考情報です。裁判例の解釈・適用に関する最終判断は弁護士が行ってください。
※ 本機能は弁護士法第72条に基づく法律事務を行うものではありません。
※ 顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら
■ 対象ユーザー
本機能は、AILEXのPROプランをご利用の全ユーザーに追加費用なく提供されます。
