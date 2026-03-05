AI法務SaaS「AILEX」、mints義務化（2026年5月21日）対応4機能を一斉リリース ―送達管理ダッシュボード・紙→PDF自動変換・準備度スコア・事務員モードを搭載
AILEX合同会社（本社：東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル、事業責任者：山川慎太郎、顧問弁護士事務所：弁護士法人えそら）は、AI法務支援クラウドSaaS「AILEX（エーアイレックス）」において、2026年5月21日に施行される改正民事訴訟法に基づくオンライン申立て義務化（mints：民事裁判書類電子提出システム）に対応する4機能をアップデート（v7u）にて一斉リリースしました。
?? リリースの背景
AILEXが2026年2月に実施した独自調査では、弁護士の65.5%がmintsを一度も使用したことがなく、36%がアカウント未登録、約半数が現在もFAXによる書類送付を継続していることが判明しました。施行まで80日を切った現在も、全法律事務所の80%以上を占める弁護士1～5名の小規模事務所での準備の遅れが深刻な状況です。
AILEXはこの「5つの崖」（経験値・登録・習慣・支援・システム）に正面から対応するため、今回の4機能を開発しました。
?? 新機能(1)：送達管理ダッシュボード（System Cliff対応）
改正民事訴訟法によるシステム送達では、「文書の閲覧・ダウンロード」または「通知から1週間の経過」のいずれか早い方が送達効力発生日時となります。この「デュアルトリガー」を自動追跡し、応答期限の管理漏れを防ぎます。
リスト・カレンダー（FullCalendar）・タイムラインの3ビューに対応し、期限の緊急度に応じて赤・橙・黄・緑の4段階で色分け表示します。期限3日以内は赤表示、自動アラート通知付きです。croniジョブが5分おきに1週間期限を監視し、超過した場合は自動で送達済みステータスに変更したうえで弁護士に通知します。
?? 新機能(2)：紙→PDF自動変換パイプライン（Habit Cliff対応）
スキャンしたPDFをmints提出規格に自動変換します。メタデータの除去、A4/A3サイズへの正規化、パスワード有無の検出、白紙ページの自動検出（97%閾値）を一括処理し、変換後のファイルをワンクリックでダウンロードできます。
さらにGPT-4.1 miniによるAI書面分類機能を搭載し、アップロードした書面を「主張書面」「書証」「内部文書」の3種に自動分類します。ドラッグ＆ドロップで複数ファイルを同時アップロードでき、処理はバックグラウンドで非同期実行されます。
?? 新機能(3)：mints準備度スコアウィジェット（All Cliffs対応）
ダッシュボードに2026年5月21日施行日までのカウントダウンと、12項目の加重チェックリストによる準備度スコア（0～100%）を表示します。
チェック項目はmintsアカウント登録・SMS多要素認証の設定・PDF環境の構築・テスト提出の実施など、優先度別に重み付けされており、重要度の高い項目を先に完了するよう設計されています。チェックボックスを操作するたびにスコアと円形ゲージがリアルタイム更新されます。施行日以降は自動的に「施行済みモード」に切り替わり、未完了項目をバッジで強調表示します。
?? 新機能(4)：事務員アシスタントモード（Support Cliff対応）
補助者（パラリーガル・事務員）専用のシンプルなダッシュボードです。弁護士専用機能を非表示にし、タスク管理・スケジュール・mints提出準備・送達イベント確認の4パネルに絞った操作画面を提供します。
補助者が送達文書を閲覧しようとした際には確認インタースティシャルを表示し、送達効力発生のリスクを弁護士と事務員双方に通知します。閲覧ログは監査証跡として自動記録されます。
