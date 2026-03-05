純正ナビが“Android 13搭載タブレット”に進化。Google Play対応で好きなアプリを自由に追加できるAI Boxが春の40％OFF、15,840円で登場
概要
春の行楽シーズン。
渋滞中の待ち時間や、少し遠出のロングドライブを、もっと快適に変えられたら--。
GetPairr Boxは、純正で有線CarPlay／有線Android Autoに対応している車両に接続するだけで、車内ディスプレイをAndroid端末のように拡張できるAI Boxです。
YouTubeなどの動画視聴、Google Playストアからのアプリ追加、2画面同時表示、SIMカードによる単体通信など、日常のカーライフを一段引き上げる機能を搭載。
今回、春季キャンペーンとして40％OFFの特別価格で提供されます。
キャンペーン詳細
【GetPairr Box】
・原価：25,974円
・クーポンコード：CJ3UMSG2
・最終購入価格：15,840円（税込）
・割引率：約40％OFF
・有効期間：3月3日～4月30日
・商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHBHL19T
※純正で有線CarPlayまたは有線Android Autoに対応している車両のみご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343098/images/bodyimage1】
製品機能
■ Android 13搭載、8コアCPU＋4GB RAM＋64GB ROM
本体にはAndroid 13を搭載。
8コアCPU、4GB RAM、64GB ROMの構成により、アプリの起動や切り替えもスムーズ。
Google Playストア対応のため、ナビアプリや動画配信サービス、音楽アプリなどを自由にインストール可能です。
車内が“スマートデバイス空間”へと進化します。
■ 有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化
有線CarPlay／有線Android Auto対応車両であれば、本製品を接続することでワイヤレス接続が可能に。
毎回ケーブルを抜き差しする手間を軽減し、エンジン始動後の自動接続にも対応。
より快適なドライブ環境を実現します。
■ 2画面同時表示（PIP対応）
ナビと動画、音楽アプリとマップなど、2つのアプリを同時表示可能。
画面レイアウトも調整でき、運転中はナビをメインに、停車中はエンタメを大画面で楽しむなど、シーンに応じた使い分けが可能です。
■ SIM＆TFカード対応
SIMカードスロット搭載により、Wi-Fi環境がなくても単体でインターネット接続が可能。
さらにMicroSDカードにも対応しており、事前に保存した動画や音楽の再生も行えます。
通信環境に左右されにくい設計で、長距離ドライブでも安定して使用できます。
■ GPS内蔵
本体にGPSを内蔵しているため、スマートフォンに依存せずナビアプリの利用が可能。
車載専用デバイスとしての安定性も兼ね備えています。
■ OTAオンラインアップデート対応
Wi-Fi経由でのOTA（Over-the-Air）アップデートに対応。
機能改善や最適化が継続的に行われ、長期的に安心して利用できます。
まとめ
動画視聴、アプリ追加、ワイヤレス接続、2画面表示--
純正ナビをそのまま活かしながら、車内体験を大きく広げるGetPairr Box。
今回の春キャンペーンでは、通常25,974円の製品が、クーポン利用で15,840円（税込）に。
新生活が始まるこの季節に、車内環境もアップデートしてみてはいかがでしょうか。
