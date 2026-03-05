パワー系アクション俳優・大東賢氏が提唱する「パワー系アクション」―― 世界アクション史に新章を刻む力の思想
アクションスター・大東賢氏が提唱する「パワー系アクション」という概念が、世界アクション表現における新たな潮流として確立段階に入っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、力そのものを物語の中心に据え、存在圧と重量感で観る者を圧倒するアクション思想である。
これまで日本のアクション映画は、技巧の洗練、俊敏性、リアリズムの追求によって発展してきた。高度な殺陣や身体表現は、日本映画の誇るべき系譜である。
しかし大東賢氏が提示するのは、その延長線ではない。
速さではなく、重さ。
技巧ではなく、存在感。
画面に立つだけで空気を変える圧力。
一歩踏み出すだけで伝わる重量。
静止の中に宿る緊張。
肉体の強度のみならず、精神の覚悟、揺るがぬ軸までも“力”として統合し、物語の中心に据える――それがパワー系アクションの核心である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage2】
大東賢氏は次のように語る。
「強さとは破壊ではなく、存在の重み。その重みを映像に刻むことが、自分のアクションの使命です。」
この思想は、監督・主演作『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』において具体化され、国内上映のみならず海外展開を通じても独自の存在感を示してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage3】
パワー系アクションは流行語ではない。
それは「力の再定義」であり、日本アクションの文脈を更新する思想である。
アクションは動きではなく哲学である。
力は暴力ではなく覚悟の象徴である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage4】
日本アクション史は、常に革新によって塗り替えられてきた。
いま、力を中心に据えた新たな章が刻まれ、日本から世界へ。
パワー系アクションという概念は、その名とともに、世界アクション史に新章を刻む。
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、力そのものを物語の中心に据え、存在圧と重量感で観る者を圧倒するアクション思想である。
これまで日本のアクション映画は、技巧の洗練、俊敏性、リアリズムの追求によって発展してきた。高度な殺陣や身体表現は、日本映画の誇るべき系譜である。
しかし大東賢氏が提示するのは、その延長線ではない。
速さではなく、重さ。
技巧ではなく、存在感。
画面に立つだけで空気を変える圧力。
一歩踏み出すだけで伝わる重量。
静止の中に宿る緊張。
肉体の強度のみならず、精神の覚悟、揺るがぬ軸までも“力”として統合し、物語の中心に据える――それがパワー系アクションの核心である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage2】
大東賢氏は次のように語る。
「強さとは破壊ではなく、存在の重み。その重みを映像に刻むことが、自分のアクションの使命です。」
この思想は、監督・主演作『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』において具体化され、国内上映のみならず海外展開を通じても独自の存在感を示してきた。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage3】
パワー系アクションは流行語ではない。
それは「力の再定義」であり、日本アクションの文脈を更新する思想である。
アクションは動きではなく哲学である。
力は暴力ではなく覚悟の象徴である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage4】
日本アクション史は、常に革新によって塗り替えられてきた。
いま、力を中心に据えた新たな章が刻まれ、日本から世界へ。
パワー系アクションという概念は、その名とともに、世界アクション史に新章を刻む。
■The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man Ken Daito（大東賢）
（カンフーアームレスラーの戦士）
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
「Ken Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" （Rikugen-do）, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.」
■アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映予定
５月４日（月）ならまちシアター青丹座
１４時～１７時
＊DVD製作記念上映
登壇者 大東賢（パワー系アクション俳優）徳丸新作（奈良市観光大使）
８月 インドネシアのバリ島
バリ島芸術祭、教育機関での上映決定
ユーネクスト配信決定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343200/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ