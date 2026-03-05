ライドシェア求人、前年同月比106.8％増の122件（2026年2月版調査）｜自動運転ラボ
株式会社ストロボ（以下、当社／東京都港区 代表取締役 下山哲平）が運営するニュースメディア『自動運転ラボ』（https://jidounten-lab.com）は、ライドシェア関連求人案件数の最新調査（2026年2月末時点）をまとめましたので、結果を発表いたします。
●最新の「ライドシェア」関連の登録求人案件数と動向
主要転職4サイトにおけるライドシェアの関連求人案件数（※「ライドシェア」と検索してヒットした求人）は前月比2.5％増、前年同月比106.8％増の122件となりました。
サイト別では、dodaが前月比2.7％増の114件、マイナビ転職は同50.0％減の1件、ランスタッドは前月と変わらず2件、エン転職は同25.0％増の5件でした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343061/images/bodyimage1】
------------------------------------------
（参考）調査結果記事
ライドシェア求人、完全なる「伸び悩み」状態
https://jidounten-lab.com/u_59840
------------------------------------------
●全面解禁せずに求人伸び悩み
ライドシェアに関しては、世界市場は年平均成長率（CAGR）が7.2％で当面拡大するとの市場予測もある一方、日本では展開できる主体が原則タクシー会社に限られ、全面解禁に向けた動きが停滞していることから、今後も大幅な増加は見込めない可能性が出てきています。
●『自動運転ラボ』による定点求人案件数調査について
自動運転ラボは、ライドシェアなどを含むモビリティ業界の最新ニュースの発信や求人動向の調査のほか、タクシー配車アプリやタクシー運転手の人手不足に関する業界の状況、カーリース・サブスク、自動車保険、中古車査定に関する市場の動きもウオッチし続けています。
------------------------------------------
【自動運転ラボ メディア概要】
メディア名：自動運転ラボ
URL：https://jidounten-lab.com
Facebook：https://www.facebook.com/jidountenlab/
X（旧Twitter）： https://x.com/jidountenlab
NewsPicks：https://newspicks.com/user/3520
問い合わせ：contact@jidounten-lab.com
【株式会社ストロボ 会社概要】
商号：株式会社ストロボ
代表者：代表取締役社長 下山哲平
所在地：東京都港区麻布十番1-5-10（受付4階）
URL：https://www.strobo-inc.jp/
事業内容：デジタルマーケティング事業
メディア＆コンテンツ開発事業
ベンチャー投資育成事業
配信元企業：株式会社ストロボ
プレスリリース詳細へ