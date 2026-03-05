







HOYA株式会社（本社：東京都新宿区、代表執行役CEO：池田英一郎）のメガネレンズ事業を

担うHOYA ビジョンケアカンパニーは、大手フレームメーカーである株式会社シャルマンと

コラボレーションし、超精密レーザー加工を駆使した新しいアイウェアシリーズ「Glint Veil（グリントヴェール）」を発売いたします。

Glint ＝例えば宝石に光があたって一瞬きらめくような光の表現を意味します。

Glint Veilとは、見る角度によって上品にきらめく装飾はまさに「光と戯れるヴェール」

フロントからサイドにかけてアーティスティックで流れるような統一感を演出します。

▼角度によってきらめくGlint Veil加工動画はこちらから

https://vimeo.com/1165844007/e4f68b2f50?share=copy&fl=sv&fe=ci

革新のポイント

メガネレンズで世界初(※)のアーティスティックレーザー装飾技術

レンズ表面の極薄膜に高解像度レーザー装飾を施すことで、光の反射で美しく精緻なレース模様を映し出します。見る角度によってGlintする（一瞬きらめく）華やかながらも奥ゆかしい輝きを実現しました。さらにはその装飾模様はメガネ装用者からはほぼ見えませんので、視界を妨げません。（※HOYA調べ）

美と機能性の両立

装飾部分も耐キズや帯電防止性能などレンズが持つ性能を保持しています。装飾箇所においても通常のレンズ面同様の社内検査規格をクリアしています。レンズ表面に掘ったような段差やざらつきがありませんので、通常のレンズ同様の拭き心地を実現しました。

デザインの自由度を拡大

今まではフレームだけだったアイウェアデザインのキャンバスをレンズにまで拡大。

新しいアイウェア表現の可能性を提案する革新的な技術です。

HOYAの信念

メガネレンズは視力を補う光学製品です。その方にとって最高の見え方になる製品を提供し、快適な視生活に長く寄り添いたい。その信念と本質を損なうことなく、HOYAは光学性能とデザインの調和に徹底的にこだわりました。

Glint Veilはレンズに繊細な装飾を施しながらも、HOYAレンズの信念とする快適な視え方とコーティング機能を損なうことはありません。









「ラインアート シャルマン」とのコラボレーション

HOYAのレーザー装飾技術とコラボレーションしたのはシャルマン社のトップブランド「ラインアート シャルマン」の「ブリランテ ジュエリー コレクション」。

テンプルの透かし彫りとヨロイに配した色とりどりの宝石が優美な輝きを放ちます。このコレクションにHOYAのレーザー技術「 Glint Veil 」がコラボレーションすることで、レンズ面からサイドにかけて流れるような統一感のある表現となりました。

ブリランテ× Glint Veil 誕生まで

ブリランテ×Glint Veil誕生に至るまで幾種類ものレンズ装飾デザインを検討しました。決め手になったのは、テンプルデザインとの調和。「モザイク」デザインはテンプルデザインを踏襲することで流れるような統一感を表現することに成功しました。

その他「花切子」「みだれ格子」の２デザインもご用意しました.









※掲載している画像は装飾がわかりやすく伝わるように撮影しています。

実際のGlint Veilのレンズの装飾は静かな色合いで、角度によって見えたり、消えたりと

表情を変える外観が特徴です。

※対応可能な度数やコートなどには制限がございます。詳細は販売店でご確認くださいませ。

商品についてのお問合せ

シャルマン カスタマーサービス

0120-480-828（フリーダイヤル）

https://www.lineart-charmant.com/topics/glint-veil

【メッセージ】

HOYAは、1941年東京・保谷（ほうや）町（現在：西東京市）にて「東洋光学硝子製造所」として創業、1962年メガネレンズの製造を開始しました。1967年日本で初めて（※）『境目のない遠近両用メガネレンズ』を発売、2003年には両面複合累進設計メガネレンズ[ＢＯＯＭ]を開発するなど、より優れた製品の提供を追求してまいりました。 ※HOYA調べ

お一人おひとりに合ったメガネレンズをご提供するため、ひいては全てのお客様に最適なメガネを手にしていただくために、私たちHOYAはこれからも進化し続けてまいります。

「We care about your eyes.～いつもあなたの眼のために」

HOYAビジョンケアカンパニーホームページ：https://www.vc.hoya.co.jp/

HOYAビジョンケアカンパニーFacebook ：https://www.facebook.com/hoyavc

【本リリースに関するお問い合わせ先】

HOYAビジョンケアグループお客様相談室

電話：0120-22-4080